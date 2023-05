Az FC Hatvan negyedszer vagy a Mátraderecske először? Ez jelentette a huszadik alkalommal lebonyolított 20. dr. Vass Géza-kupa döntőjének fő kérdését, bár igazából az erőviszonyok alapján az NB III.-as Zagyva-partiak számítottak a finálé egyértelmű esélyesnek. A favorit pedig igazolta a papírformát, amire nem is kellett sokat várni. A 14. percben Laczik Levente erőteljes bal lábas lövése kötött ki a jobb sarokban. A 27. percben ugyancsak a 19 éves játékos volt eredményes úgy, hogy a jobb oldalról indulva a végül bal oldalról talált a hálóba. A gólok sora azonban itt nem állt meg Laczik esetében, mert a 40. percben újra ő volt eredményes, méghozzá 11-esből és úgy, hogy a három minutummal korábban Karácsony Dávid is büntetőből vette be Balogh Csaba kapuját.

A második félidő ünnepélyes kezdőrúgását dr. Vass Géza unokája, Csiffáry Csege Regő végezte el.

Ezt azonban már nem a pályán belülről figyelte a hatvaniak hét futballistája, akik helyére a kispadról érkeztek a friss emberek. Zoram Szpisljak együttesének mezőnyfölénye velük együtt is tovább tartott, ám újabb gól csak a 73. percben született mégpedig Dinka Kristófnak köszönhetően. A 84. percben aztán a szintén csereként beáll Soós Dávid is feliratkozott a gólszerzők közé, beállítva ezzel a végeredményt.

Az eredményhirdetést megelőzően a Magyar Labdarúgó-szövetség Heves Vármegyei Igazgatósága és Társadalmi Elnökségének nevében köszöntötték dr. Vass Géza családját.

Az elhunyt özvegyének, Ilka asszonynak, gyermekének és unokáinak Jakab Gábor társadalmi elnök adott át ajándékot. Különdíjat vehetett át a döntőben triplázó Laczik Levente és a sportszerűségi díjat kapott Mátraderecskei SE nevében Farkas Rudolf csapatkapitány. A jutalmakat, a győztesnek járó serleggel és vándorkupával együtt Jakab Gáborral egyetemben a versenybizottság elnöke, Tóth Zsolt nyújtotta át.