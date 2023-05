– A nagyobb problémák nem is hátul, hanem inkább elöl, a támadójátékban mutatkoztak. Ezen a téren mit terveznek?

– Látjuk, hol szorulunk erősítésre, ez nem titok. Ahhoz nem kellett valakinek 8–10 meccset megnéznie, hogy ne legyen világos, mely poszton vagy posztokon van szükség minőségibb változtatásra. Ha mindenkit sikerül megtartani, akit szeretnénk, akkor reálisan két-három pozícióban lenne szükség jelentősebb tudású futballistára.

Ez azt jelenti, hogy létszámban nem növekednénk, vagyis 15 felnőtt, NB III-as labdarúgóval képzeljük el az állományt, a többiek pedig utánpótláskorú játékosok.

Ne felejtsük el, hogy akad olyan 2007-es gyerekünk, aki októberben betölti a 16. életévét, tehát utána tud játszani, de már az előző felkészüléskor is rúgott gólokat. Akad több olyan játékos, aki még csatlakozhat ehhez a kerethez. Itt az lesz a kulcskérdés, hogy azt a két-három labdarúgót megfelelően eltalálja-e az ember, és ők valóban húznak-e majd a szekéren. Előre mindenképpen kell igazolni játékost.

– Mi a helyzet a szakmai stábbal?

– Ebben a 18. helyben elsősorban a játékosok felelősségét érzem a legnagyobbnak. A szakmai stáb százszázalékosan odatette magát, és minden energiával azon volt, hogy a legjobb feltételeket, körülményeket és mindent egyebet biztosítson a játékosok felé. Őszinte leszek: továbbra is az a véleményem, ha a keretet nézzük, akkor ők nem hozták ki magukból a maximumot, és még akkor is az a véleményem, ha tudom, több játékosnak esetleg ez volt az első NB III-as szezonja, vagy több olyan 2002-es, 2003-as játékosunk van, akiről pontosan tudjuk, hogy már tavasszal is sokat fejlődtek. Azt is tudjuk, hogy a következő szezonban ők már a húzóember kategóriába kerülnek. Vagyis a jelenlegi állományban is van egy perspektíva, ami megfelelő erősítéssel sokkal jobb teljesítményre képes. Azonban ne legyenek illúzióink a következő évben sem azokkal a lehetőségekkel, amelyek nekünk vannak. Hiszen Egerben továbbra is az utánpótlás élvez elsőbbséget, ezekkel a lehetőségekkel nekünk vérmesebb céljaink nem lesznek a felnőtteknél NB-s szinten.

A kilátások az utánpótlásképzést illetően okot adnak a bizakodásra

Forrás: Eger SE/Tiszlavicz Luca

– A működés hátterét jelentős részben továbbra is a Diósgyőri VTK biztosítja?

– Vannak bevételbeli visszaeséseink, de ez első körben nem a Diósgyőr oldaláról származik. Kisebb mértékű önkormányzati támogatást kapunk, de ez a helyzetnek köszönhető. Ebben egy rossz szót sem szólhatunk sem a polgármester úrra, sem a közgyűlésre. Alapvetően ugye kevesebb pénz áll rendelkezésre, kevesebb a forrás, így a sportra is kevesebb jut. Ezzel nekünk is együtt kell élni, és alkalmazkodásra van szükség. Az más kérdés, hogy a kiesett forrásokat esetleg a többségi tulajdonostól meg tudjuk-e kapni. Ebbe az irányba tettem lépéseket, de magasabb költségvetéssel most nehezen tudom elképzelni, hogy számolhatunk. A cél, hogy megtartsuk és még jobban használjuk ki ezeket az aktuális lehetőségeket. A 18. hely nem a dicsőségről szól.

– Ezzel együtt akadtak a mezőnyben nagy menetelések és persze visszaesések is. Erről mi a véleménye?

– Nem tudom, előfordult-e már olyan a történelemben, hogy valaki 44 ponttal kieső helyen végzett. Szerintem még nem. Innen szemlélve nagyon érdekes bajnokságon vagyunk túl. Aki az egész évet végigkövette, a sok mindent tapasztalhatott. Olyat is, hogy valaki 15 vagy 20 pont után, jelentősebb igazolás nélkül úgy feltámadt, hogy csak kapkodtuk a fejünket.

Vagyis történtek érdekességek a Keleti csoportban, de nekünk elsősorban magunkkal kell foglalkozni.

Ezt a 44 pontot úgy néz ki, hogy növelni kell, bár ugye nem összehasonlítható a jövő, hiszen 4x16 csapatos lesz a liga, tehát az 30 mérkőzést jelent a mostani harmincnyolccal szemben. Az idei és a jövő évi pontszámot egy az egyben nem lehet majd összehasonlítani, hanem százalékos arányban kell majd elemezni, hogy a fejlődés megtörtént-e.

– A Szentmarjay stadion kapcsán az Eger Labdarúgó Sport Kft. mennyire tudja befolyásolni, hogy a létesítményt működtető Egri Városi Sportiskola nagyobb figyelmet szenteljen a pályának. Azt ugyanis kérdés nélkül mondták a vendégedzők nyilatkozataikban, hogy a pálya minden, csak nem NB-s színvonalú. Ez pedig éles és fájó kritika.

– Szégyellem magam mindenki nevében, akinek ezen a játéktéren pályára kellett lépnie NB III-as mérkőzésen. A klubnak sajnos továbbra sincs hatása a körülményekre, ennek ellenére, amiben tudtunk, próbáltunk segíteni. Ha kellett, a vezetőedző nyírta a füvet, szórta a homokot játékosokkal, a stábtagokkal, az utánpótlás edzőkkel karöltve.

De az igazi megoldás az lenne – amit már többször felajánlottunk –, ha az Eger Labdarúgó Sport Kft. átvehetné az üzemeltetését mind a stadionnak, mind a Felsővárosi Sporttelepnek.

Amiben ugye semmi mást nem kérünk, mint amit az önkormányzat eddig is adott a Egri VSI számára, tehát ugyanazokat a forrásokat. Valószínűleg ez mellé még kellene párosítani anyagiakat, de biztos vagyok benne, hogy ebben a többségi tulajdonos partner lenne, hiszen akkor a mi kezünkben lenne a létesítmény, mi tudnánk felvenni alkalmazottakat erre, és kvázi a szurkolók is felelősségre tudnának vonni bennünket, hogy milyenek a pályák, vagy miért nem foglalkozunk ezekkel eleget.

– Kitől várható itt a megoldás? Hol lehet előrelépésre számítani, vagy kihez kellene fordulni?

– A sportiskola feladatot lát el ebben a történetben. Itt egyedül a polgármester úr, de legfőképpen a városi közgyűlés hozhat érdemi döntést. A közeljövőben lesz frissítés az Eger Labdarúgó Sport Kft. menedzsmentjében, ezzel is azt a döntést vagy azt a folyamatot szeretnénk előrevetíteni, hogy a klub igenis hajlandó a párbeszédre, készek vagyunk az együttműködésre. Jól felfogott érdekünk a hosszú távú, korrekt és biztonságos működés alapjainak a megteremtése.

– A Felsővárosi Sporttelep élőfüves pályán elkezdődött a felújítás. Hol tartanak a munkálatok, lehet-e tartani az átvételre vonatkozó határidőt?

– A munkálatokban a rengeteg eső miatt volt csúszás, de itt már csak egy feladat van, mégpedig az. hogy amíg a műfű megérkezik, addigra a pályának olyan állapotban kell lenni, hogy le lehessen rakni a borítást. Most már tudjuk, hogy a műfű mikor jön, illetve a kivitelező is látja. A jelenlegi állapot szerint tartható az eredeti időpont. Annyi változás történt, hogy az operatív vezetés kérése szerint mivel az élőfüves területen is lesz egy kisebb volumenű felújítás, illetve egy füves pálya kerül kialakításra, annak munkálatait toljuk kicsit kintebb. Itt várható pici csúszás, de július végére ennek is meg kell történnie. Füves pályát felújítani mondjuk 40 Celsius fokban nem a legszerencsésebb, ezért kellett volna ezt április-májusban elvégezni, de valamelyik ujjunkat meg kellett harapni, mert akkor viszont nem tudtuk volna az edzéseket biztosítani a gyerekeknek.

Nyolc edzőmérkőzést terveznek Az NB III-as csapatnak június 20-án lesz az első edzés, a bajnokság pedig július 30-án startol, vagyis ez minimum öt-hat hetes felkészülést jelent. A nyolc edzőmérkőzés során az Eger SE játszik a Csákvárral, a Budafokkal, a BVSC-vel és a Tatabányával is.

– Sokszor és sokat emlegetett kérdés, hogy mikorra várható a Szentmarjay stadion teljes ápítése?

– A napokban volt a stadionépítés végső terveinek a bemutatása, és a közbeszerzés előtt vagyunk, amiben nagyon bizakodó vagyok. Ennek köszönhetően is nem szeretnénk a lelátó fedésében gondolkodni a jelenlegi stadionban. Mert ugye gazdaságilag nem a legkifizetődőbb, hogy valamit most beruházunk, utána meg fél év múlva meg esetleg bontunk. Ez az oka annak, hogy a terveink szerint a 2023/24-es szezonban is a Szentmarjay-stadionban játsszuk a mérkőzéseket fedett lelátó nélkül.

A fedett lelátóra addig kell várni, amíg nem történik meg a stadion teljes felújítása

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– Semmiképp ne hagyjuk ki az utánpótlás-képzést, különösen, ha ez élvez előnyt az Eger Labdarúgó Sport Kft.-nél.

– Az utánpótlásban tavasszal nagy előrelépés történt, és a nyáron is ezt tervezzük. Györök Tamás személyében pro licences szakmai igazgatóval bővültünk. Külön vettük a női és a férfi szakágat, előbbi stratégiai cél számunkra a következő három-négy évben, míg a fiú korosztályok jól haladnak abba az irányba, amit megfogalmaztunk, vagyis hogy az egri az egyik legjobb B szintű tehetségközpont legyen az országban. Az előző audithoz képest rengeteget haladtunk, sok olyan miniprojekt valósult meg, ami előrevisz bennünket. Minden azért történik, hogy a képzés minél magasabb szintű legyen az Eger SE-nél, még ha nem is ez van a „kirakatban”.