A férfi NB I/B 28. fordulójának mérkőzése:

QHB-EGER (1.)–PLER-BUDAPEST (2.)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, vasárnap, 18.00. V.: Héjja Á., Kónya B.

Az utolsó hazai mérkőzésen megkoronázhatja a 2022/23-as szezonban nyújtott teljesítményét a vármegyeszékhelyi gárda. A csapat az eddigi 14 hazai összecsapásán megőrizte veretlenségét, s egyetlen lépésre került a bajnoki címtől. A sors fintora, hogy az aranyérmet a legfőbb riválissal szemben biztosíthatja be a társaság.

– Jó formában a csapat, már mindenki nagyon várja a mérkőzést – jelentette ki az egriek edzője, Tóth Edmond. – Itt már nem a taktika a lényeges, sokkal fontosabb a mentális állapot, mert vélhetően az a csapat nyeri meg a mérkőzést, amelyik jobban akarja a győzelmet. Az egész szezonban ezért dolgoztunk, hogy miénk legyen az aranyérem, az pedig különösen motiváló, hogy hazai környezetben, a szurkolóink előtt biztosíthatjuk be a bajnoki címet.

A tabellán második PLER-Budapest hárompontos hátrányból várja az egri fellépést. Horváth Attila edző tanítványai győzelemmel bebiztosíthatják jövő évi élvonalbeli tagságukat, az aranyéremről pedig ebben az esetben majd az utolsó forduló dönt. A záró játéknapon a QHB-Eger az OTP Bank-Pick Szeged U21-es csapatának vendége lesz, míg a PLER a Békést fogadja.

Az egriek csapatkapitánya, Kiss Gergő azt emelte ki, hogy rendkívül nagy fegyverténynek tartják az egész szezont felölelő hazai veretlenséget és ezt szeretnénk megőrizni.

– Az, hogy a 15. veretlen hazai mérkőzés már bajnoki címet ér, csak tetézi az elszántságunkat – jelentette ki a védekező specialista. – Azért arról ne feledkezzünk meg, hogy lesz egy ellenfél is, amely kiváló képességű játékosokat vonultat fel a pályára. Nem véletlen, hogy itt vannak a nyakunkon sőt, akadt olyan időszaka a bajnokságnak, hogy mi loholtunk utánuk. Nagyon hálásak vagyunk a fantasztikus közönségünknek, mindent elkövetünk azért, hogy velük együtt ünnepelhessük a bajnoki címet. Kellemes teher ez.

– Nagyon jó érzés, hogy a drukkerek az egész szezonban mögöttünk álltak – fogalmazott az egriek 22 éves kapusa, Marczika Barnabás. – Nemcsak hogy megtöltötték a lelátót, hanem szurkolással hétről hétre fantasztikus hangulatot teremtettek nekünk. Bízom benne, hogy vasárnap lehet még rátenni egy lapáttal és együtt harcolhatjuk ki a győzelmet. A másodosztályú felnőtt mezőnyben szereztem már ezüst- és bronzérmet is. Az arany még hiányzik.

Egy szó mint száz, felfokozott hangulatban várják a találkozót az egriek, mindenki tele önbizalommal és bizonyítási vággyal. A várhatóan teltházas mérkőzésen a kézilabdás közösség idei legnagyobb ünnepére készülnek a vendéglátók.