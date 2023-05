Több fővárosi csapat is megszűnt az elmúlt két évben, ezáltal az Erkel csoport csapatai sokat erősödtek úgy, hogy eddig is ez a csoport volt a legerősebb a hat NB II.-es csoport közül. A másik ok, amiért nem tudtunk jobban teljesíteni, hogy szeretnénk egri, vagy a városhoz kötődő játékosokkal erősíteni a csapatot, és itt viszont nagyon kemény munkára van szükség, mert a helyi sakkélet messze van az országos élvonaltól. Bizakodásra ad okot, hogy nagyon sok gyerek szeret sakkozni és az elmúlt két-három évben feltűnt 15–20 tehetség Egerben is, akikre lehet építkezni – zárta szavait Vajda Albert.

Következnek a serdülők – A 15 év alatti fiatalok legközelebb május 6-án, szombaton 10 órától a Heves vármegyei serdülő bajnokságon bizonyíthatnak az Agria Parkban.