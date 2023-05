A női OB I. döntős párharcának 1. mérkőzésén:

DUNAÚJVÁROSI FVE–TIGRA-ZF-EGER 10–10 (4–4, 3–2, 1–3, 2–1) – szétlövéssel: 3–4

Dunaújváros, 500 néző. V.: Rubos, Petik A.

DUNAÚJVÁROS: AARTS – Szabó N., DOBI 2, Sümegi 1, Mahieu, GARDA 6, Horváth B. 1. Csere: Somogyvári, Pál R., Sajben, Mucsy, Kardos D., Jonkl. Edző: Mihók Attila

EGER: KISS A. – Kékesi, Bódi F., CZIGÁNY 4, Parkes, Szilágyi D. 1, SZELLÁK 1. Csere: JANCSÓ 3, Molnár D., Weston 1, Katona Zs., Szilágyi Sz. Edző: dr. Sike József

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 7/1, ill. 7/2.

ÖTMÉTERESBŐL: 4/4, ill. 2/2.

KIPONTOZÓDOTT: Szabó N. a 31. percben.

KIÁLLÍTVA (VÉGLEG, CSERÉVEL): Katona Zs. a 26. percben.

A találkozó elején mindkét gárda főként támadásban jeleskedett, a védelmeket többször megbontották, így a csapatok felváltva szerezték a gólokat.

A dunaújvárosiak érthetően arra fektették a hangsúlyt, hogy a Ferencváros ellen parádézó Czigány Dórát és Szilágyi Dorottyát lehetőleg kivegyék a játékból, ez nagyjából sikerült nekik, így az egriektől a kiegészítő embereknek is többet kellett vállalkozniuk. A nagyszünetre egygólos hazai előnnyel fordultak a csapatok.

A harmadik negyedben az Eger fordítani tudott, ebből Jancsó Patrícia két akciógóllal vette ki a részét.

A záró nyolc perc elején Garda Krisztina ötödik góljával – négy ötméteresből született – egyenlített a házigazda, majd újfent a válogatott klasszisnak köszönhetően emberelőnyből fordított. A Parkes Rebecca által kiharcolt büntető után Czigány révén egalizált az Eger. Az utolsó percekben mindkét kapus fantasztikus bravúrokat mutatott be, Kiss Alexandra, a vendégek hálóőre 28 másodperccel a vége előtt fogott ziccert, jöhettek az ötméteresek.

A büntetőpárbajban a hazaiak részéről a meccs legeredményesebb játékosa, Garda Krisztina, valamint Mucsy Anna is hibázott, míg az Egerből csak Jancsó lőtt a kapufára, a többiek nem rontottak.

MIHÓK ATTILA: – Izgalmas mérkőzés volt, amely hasznos tapasztalatokkal szolgált. Csalódottak vagyunk, de meg kell találnunk a pozitívumokat a játékunkban, hogy a második mérkőzésig előre tudjunk lépni. Védekezésben annyit kell javulnunk, hogy egy góllal kevesebbet kapjunk, támadásban, hogy eggyel többet lőjünk, mint az Eger.

DR. SIKE JÓZSEF: – Meglátszott, hogy mi három mérkőzést játszottunk az elődöntőben, a Dunaújváros pedig csak kettőt, frissebbnek tűnt az ellenfelünk. A szívünk vitt minket előre, a tartalékainkat mozgósítottuk, de még nincs lefutva a párharc, annyi történt, hogy drámai körülmények között elvettük az újvárosiaktól a pályaelőnyt.

Az egyik fél 2. győzelméig tartó párharc állása: 1–0, az Eger javára.

KÖVETKEZIK: Tigra-ZF-Eger–Dunaújvárosi FVE, május 17., szerda, 18.15. (Tv: Duna World)