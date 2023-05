A női NB I/B 28., utolsó fordulójában:

ESZTERHÁZY SC–ALGYŐ 34–31 (19–17)

Eger, Eszterházy csarnok, 70 néző. V.: dr. Csuka, Kocsis.

ESC: Nagy É. – Zákányi 2, Pint 2, Jurmann 4, Hadnagy 2, Szeberényi 6 (2), Szondi 4. Cserék: Kozma (kapus), Bernát D. 4, Kiser 7, Tóth G. 3 (1), Kóczián, Viszokai, Barta Zs., Kiss E., Kocsmár. Edző: Zsadányi Sándor.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–2, 12. p.: 4–7, 18. p.: 11–11, 24. p.: 13–15, 36. p.: 26–21, 42. p.: 21–23, 48. p.: 27–26, 54. p.: 30–29.

Kiállítások (kétperces): 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 3/2.

Piros lap: Hadnagy a 25. percben.

Az utolsó tánc. Sokaknak juthatott eszébe ez a gondolat szombat délután, amikor a szezon utolsó mérkőzése következett az Eszterházy SC felnőtt együttesének. Habár az NB I/B még nem az utolsó játéknapján tart, amiért azonban az egriek utolsó két forduló mérkőzését korábbra kellett hozni, így valójában ezen a hétvégén zárt idényt a társaság. Ennek minden érzelmi hatását tapasztalni lehetett a teljes nap folyamán, hiszen már a csarnokba érkezés pillanatában ködös tekinteteket lehetett látni, nem beszélve arról, amikor a bemelegítés, vagy a bemutatást következett. Hát még, amikor Fábián Gábor kapott nagy tapsot.

Az egriek masszőre tíz év múltán búcsúzik a felnőtt gárdától, ennek apropóján szólt az elismerés. Ezt megelőzően Szeberényi Flóra is átvehetett egy emlékplakettet, amiért egy hete Szombathelyen ötvenedik bajnoki meccséhez ért ESC-színekben.

A köszöntések után jöhetett a találkozó, ami egri góllal, és egyébként is jobb hazai rajttal indult. Akkor még nem léptek pályára azok a fiatal, utánpótlás korú játékosok, akik öten az elmúlt időszak teljesítménye alapján érdemelték ki, hogy a szezonzárón benne legyenek a felnőtt meccskeretben, de akár szóhoz is juthassanak. Így kapott lehetőséget Kóczián Eszter, Viszokai Viktória, Barta Zsófi, Kiss Eszter és Kocsmár Orsolya.

Az Eszterházy SC régóta várt győzelmével pozitívan zárta a szezont, ettől függetlenül a nyáron kitűzött célok tükrében az ötödik helyezés nem az, amiről álmodoztak a klubnál.

ZSADÁNYI SÁNDOR: – Nehéz kizárólag ezt a mérkőzést értékelni, mert most hirtelen az elmúlt három év jár a fejemben. Szívből örülök neki, hogy győzelemmel tudtuk lezárni ezt a korszakot, különösen azért, mert az elmúlt időszak nehézségei után, rendkívül megérdemelték a lányok, hogy mosolyogva fejeződjön be a szezon. Nagyon fontos állomása volt pályafutásomnak az egri három év, sosem fogom elfelejteni, amit itt kaptam, és, amivé itt válltam, ezért is tartozom hálával mindenkinek, aki ebben az időszakban segítette a munkámat.