A Cantanhede-i Open és Világkupa Portugáliába szólította a sportág kiválóságait. A nyílt kategóriában az Óbudai WDSE felkészítésében vegyes junior csoportban Magyar D. Vanda (Flexi-Team) társaival (Nádudvari Milla, Antal Bianka, Himmel Tünde és Pintér Szonja (mind Óbudai WDSE) bronzérmet jelentő gyakorlatot mutatott be.

A Magyar Kupa Budapesten rendezett 1. fordulóját így összegezte az egri egylet edzője.

– Már nagyon vártuk a megméretést, noha az előző hetekben sok betegség, hiányzás nehezítette a felkészülésünket, ennek ellenére versenyzőink szépen szerepeltek – mondta Magyar D. Anna.

– Sok újonc mutatkozhatott be, illetve több korosztály váltó és új kategóriában szereplő csapata mérhette fel tudását a kétnapos versenyen. Meglepetésünkre érmekkel és értékes helyezésekkel térhettünk haza. Egyesületünk sportaerobik csoport kategóriában volt érintett, ahol Magyar D. Vanda Vanda vegyes egységben az Óbudai WDSE versenyzőivel az első helyen végzett.

Amiért mentek, azt teljesítették az egriek

Forrás: Flexi-Team

Az Eger Flexi-Team Aerobik Klub leányai a Magyar Kupa 2. fordulójában is kiválóan teljesítettek. Színvonalas mezőnyben az érmek mellett kiváló tapasztalatokkal gazdagodtak, kézzel fogható volt a befektetett munkának köszönhető fejlődés.

– A legnagyobb büszkeséget az jelentette, hogy Magyar D. Vanda az Óbudai WDSE versenyzőivel (Pintér Szonja, Nádudvari Milla, Himmel Tünde, Antal Bianka) alkotott sportaerobik junior csoport tagjaként jogot szerzett a novemberi Európa-bajnokságon történő indulásra – emelte ki Magyar D. Anna, köszönve a közös munkát az Óbudai WDSE-nek.

Magyar Kupa, 1. forduló

CH UP4: 1. Mattyasovszki Maja, Kovács Zelma, Erdős Petra, Balázs Emese, Ferenczi Norka

CH UP3: 3. Tóth Lara, Németh Nóra, Horváth Linda, Bazsó Kincső

CH UP2: 2. Keller Barbara, Miklós Hanna, Kristofori Lili, Vásárhelyi Veronika

BA UP4 TR-2. Bögös Lili, Szilágyi Fruzsina, Németh Nia

BA UP3 TR: 4. Simon Lilla, Szilárdi Adél, Pál Anna

BA UP3 GR: 5. Simon Lilla, Szilárdi Adél, Pál Anna,Antal Lelle

BA UP2 egyéni: 13. Tóth Boglárka

BA UP2 GR: 10. Pető Bori, Stefán Szonja, Horváth-Suhajda Dóra, Sillei Lilla

BA UP1 TR: 5. Gulyás Fanni, Veréb Vivien, Kovács Maja

BA UP1 TR: 17. Kiss Virág, Tuza Anna, Kiss Laura

BA UP1 GR: 12. Kovács Maja, Gulyás Fanni, Tuza Dorottya, Kiss Laura

SA UP1 GR: 1. Magyar D. Vanda (Flexi-Team), Antal Bianka, Nádudvari Milla, Pintér Szonja, Himmel Tünde (Óbudai WDSE)

A BA UP2 csoport négyese

Forrás: Flexi-Team

Kőnig Antónia az élen A 2023. évi junior női egyéni kategória legeredményesebb versenyzőjeként Kőnig Antónia (Flexi-Team, Óbudai WDSE) érdemelt elismerést.

Magyar Kupa, 2. forduló

CH UP4: 1. Mattyasovszki Maja, Kovács Zelma,Erdős Petra, Balázs Emese, Ferenczi Norka

CH UP3: 2. Tóth Lara, Németh Nóra, Horváth Linda, Bazsó Kincső, Abbioui Ámina

BA UP4 TR: 1. Bögös Lili, Szilágyi Fruzsina,Németh Nia

BA UP3 TR: 9. Simon Lilla,Szilárdi Adél, Pál Anna

BA UP3 GR: 5. Simon Lilla,Szilárdi Adél, Pál Anna,Antal Lelle

CH UP2: Keller Barbara, Miklós Hanna, Kristofori Lili és Vásárhelyi Veronika sérülés miatt versenyen kívül mutatta be a gyakorlatot

UP2 (11–14 éves korosztály): Apró hibák csúsztak a gyakorlatba, így a középmezőnyben végeztek.

BA UP2 IW: 8. Tóth Boglárka (32 indulóból)

BA UP2 TR: 10. Tóth Boglárka, Mata Lora, Horváth-Suhajda Dóra

BA UP2 csoport: 14. Tóth Boglárka, Mata Lora, Horváth-Suhajda Dóra, Stefán Szonja, Pető Bori, Sillei Lilla

BA UP1 egyéni: 9. Veréb Vivien (33 indulóból)

BA UP1 trió: 4. Gulyás Fanni,Veréb Vivi, Kovács Maja (Húsz induló közül, szépen kivitelezett gyakorlattal, hajszállal maradtak le a dobogóról).

BA UP1 trió: 19. Tuza Anna, Kiss Virág, Kiss Laura (Szép és magabiztos gyakorlatot mutattak be, de elemrontás miatt be kellett érniük szerényebb helyezéssel).

Basic UP1 csoport: 12. Kovács Maja, Kiss Laura, Gulyás Fanni, Tuza Dorottya (Kicsit bizonytalan, ám szép gyakorlatot bemutatva végzett a négyes a középmezőnyben).

Aerodance

Az egriek első fellépésükön hatalmas meglepetést okoztak, szép művészi ponttal a középmezőny elején végeztek

UP2 korosztály: 5. Tóth Boglárka, Mata Lora, Horváth-Suhajda Dóra, Stefán Szonja, Pető Bori, Sillei Lilla,Tóth Boglárka

UP1 korosztály: 6. Kovács Maja, Kiss Laura, Gulyás Fanni, Tuza Dorottya, Magyar D. Vanda, Tuza Anna, Kiss Virág, Veréb Vivien