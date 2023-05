Az NB III. Keleti csoportjának utolsó, 38. fordulójában:

HATVAN –BVSC-ZUGLÓ 2–3 (1–2)

Hatvan, Népkerti Sporttelep, 400 néző. Vezette: Ujhelyi T. (Punyi Gy., Balla L.)

HATVAN: Menczeles – Tarnóczi, Bárkányi, Tarjáni – Panyi (Szabó B., 71.) – Fellner (Molnár R., 71.), Laczik (Soós D., a szünetben), Kitl, Czibolya (Zsoldos, 87.), Dinka – Sármány. Vezetőedző: Zoran Szpisljak

BVSC: Kovács B. – Fisli (Májer, 77.), Nagy J., Benkő-Bíró – Zöld (Kesselbauer, 77.), Gergely P. (Kelemen P., 60.), Szilágyi M. (Tamási Zs., 60.), Király Á. – Szalánszki, Tóth M., Vernes (Horváth R., 71.). Vezetőedző: Urbán Flórián

GÓL: Laczik (26.), Sármány (52. – 11-esből), ill. Tóth M. (24.), Szilágyi M. (35.), Kelemen P. (90+1.)

JÓK: Tarnóczi R., Tarjáni P., Sármány K., ill. mindenki.

A találkozó előtt a hatvaniak fiatal támadója, Sármány Kristóf 20 góllal állt a góllövőlista élén, a BVSC-s Szalánszki Gergő 19, míg Tóth Milán 18 találattal követte őt. Utóbbi aztán gyorsan dűlőre akarta vinni a dolgot, hiszen a 24. percben remek lövéssel betalált, de ezt kisvártatva Laczik Levente gyönyörű fejessel egyenlítette ki, majd ismét előnybe kerültek a zuglóiak Szilágyi Máté révén. Szalánszkival is nagyon gólt akartak rúgatni a társak, de a támadó kétszer is fölé lőtt, harmadik próbálkozását Menczeles vetődve védte, a negyediknél – már a 86. percben – csavarása centikkel ment el a jobb sarok mellett. A második félidő elején aztán Tarjáni buktatása miatt büntetőhöz jutott a Hatvan, amelyet természetesen Sármány végzett el, és úgy lőtte laposan a labdát a jobb alsó sarokba, hogy Kovács kapus szinte már megfogta a labdát, de mégis kiesett a kezéből, s végül beejtette! A legvégén aztán a csereként beállt Kelemen Patrik csak betalált közelről, de a hatvaniak lehetnek még boldogabbak, hiszen támadójuk, Sármány Kristóf 21 találattal gólkirály címet szerzett!

ZORAN SZPISLJAK: – Sajnálom, hogy nem hoztunk ki kicsivel többet az utolsó mérkőzésből. Közel álltunk ahhoz, hogy a bajnokcsapat ellen egy ponttal zárjuk a szezont. Tudtuk, hogy iszonyatosan nehéz meccs vár ránk, de sajnos már a bemelegítéskor elveszítettük kulcsjátékosunkat, Barthel Gábort, így hátul kényszerűségből változtatni kellett a kezdés előtt. A csapat ennek ellenére ismét megmutatta a karakterét, hogy hátrányból felállva is tud komoly meccset vívni. A jövőben ezzel a csapattal komolyabban kell számolni.

URBÁN FLÓRIÁN: – Az eleje nem úgy indult, hogy ilyen nehéz lesz a vége... Sajnos elképesztő védelmi hiba után egyenlíett a Hatvan, majd bár ismét előnybe kerültünk, ezt nem tudtuk növelni és újabb nagy egyéni hiba után az ellenfél büntetőből egyenlített. 2–2 után átütő erő nélkül mentünk előre, de a végén a szerencse mellénk állt. 102 ponttal több mint száz rúgott góllal nyertük meg a bajnokságot. Úgy érzem, ezt nem kell megmagyarázni azoknak a kétkedőknek sem, akik nem bíztak bennem és a csapatban sem – remélem, a jövőben csendesebbek lesznek.