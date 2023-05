A Tigra-ZF Eger férfi csapatának két kiválósága is utoljára szerepelt OB I-es mérkőzésen vasárnap. Kovács Gábor és Lőrincz Bálint is Egerben kezdte és néhány éves kitérőket követően itt fejezte be pályafutását. A PannErgy MVLC-Miskolc elleni szezonzárót követően elmondták, mennyire elégedettek pályafutásukkal és merre veszik az irányt sportkarrierjüket követően.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!