Nyolcadik alkalommal rendeztek fogathajtó versenyt Bélapátfalván, amelyen megemlékeztek Berecz Istvánné Ágiról, a sorozat elindítójáról. Ezúttal is az ipari park rendezvényterületén alakították ki a nagy méretű akadálypályát, amelyen licenc nélküli, valamint D és C kategóriás licenccel rendelkező versenyzők igyekeztek megtenni hibátlanul és minél gyorsabban a kört. Összesen negyvenhat egyes- és kettesfogat állt rajthoz, előbb a délelőtti, majd a délutáni futamokban, amelyekben összevetésben dőlt el a végső sorrend. A C kategóriás kettesfogatok mezőnyében Fridel Balázs (Boldizsár Lovastanya) győzött Bozsik István (Boldizsár Lovastanya) és Kovács Lénárd (Besenyőtelek) előtt, az egyeseknél Sárközi Tímea (Jászberény) diadalmaskodott, Kozma Katalint (Szilvásvárad) és Pethes Ivettet (Vámosgyörk) maga mögé utasítva a dobogón. A póni ketteseknél a C kategóriában Szunyogh Bence és Bihari Bianka indult.