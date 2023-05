A kadétok között világbajnoki és Eb-bronzérmes Osváth-Nagy Noémi vállsérülés miatt szinte az egész tavalyi évet kihagyta. A visszatérés kiválóan sikerült, a válogató versenyeken szerzett aranyérmek mellé válogatott mez is járt, amit az országos bajnokságon nyújtott teljesítményével koronázott meg.

– Eddig minden úgy alakul, ahogy azt előzetesen reméltem – osztotta meg Osváth-Nagy Noémi.

– Bíztam benne, hogy az első felnőtt országos bajnokságomon is jól szerepelek, hiszen olyan ellenfelekkel birkóztam akiket jól ismerek, idén már többször is összecsaptunk, így nagy meglepetés nem ért. Tudtam, hogy ha kellően koncentrálok, akkor meglehet az aranyérem. Hétvégén az U20-as országos bajnokságon igyekszem hasonlóan jó eredményre, majd Bukarestben vár rám rangos nemzetközi viadal. Az év csúcseseménye a június végén kezdődő spanyolországi U20-as Európa-bajnokság lesz, ahol szeretném a legjobb formámat nyújtani.

A 196 birkózót számláló csepeli országos bajnokságon a nők között a lehetséges tíz súlycsoportból ötöt is U20-as birkózó nyert meg.

– Alapvetően is nagyon fiatal a felnőttválogatott kerete, hiszen főleg U23-asok alkotják a csapatot, így talán kevésbé is jelentett meglepetést a junior lányok mostani sikere. Osváth-Nagy Noémi a papírformának megfelelően viszonylag simán nyert – mondta az U20-as női válogatott szövetségi edzője Gyurasits Csaba az Utánpótlássportnak.

Ónodi és Kazinczy magyar bajnok

A Cegléden rendezett U15-ös országos bajnokságon az Egri Városi Sportiskola (EVSI) hét indulója hat érmet szerzett.

Az EVSI eredményei

41 kg: 1. Ónodi Olivér

44 kg: 2. Kovács Keve

48 kg: 1. Kazinczy Bálint

52 kg: 2. Juhász Koppány, 3. Jakab Norbert

57 kg: 3. Farkas Péter

Csapatban: 1. Egri Városi Sportiskola