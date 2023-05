Korábban portálunkon is beszámoltunk a siroki Kölyöknek becézett ketrecharcos terveiről, most pedig már azt is tudni lehet, hogy pontosan mikor nyitja meg kapuit az akadémia.

- Nagy Örömmel jelentem be nektek, hogy az Adam Borics Fit&Fight Academy május 8-án megnyitja kapuit Egerben! - közölte saját Facebook-oldalán Borics Ádám.