Huszonöt csapat, köztük Magyarország, Lettország, Portugália, Szlovénia és az USA utánpótlás válogatottjainak részvételével rendezik az Orlen Nations Grand Prix (Nemzetek Nagydíja) kerékpáros körversenyt. Az U23-as Nemzetek Kupája sorozatban szereplő három futam közül az elsőt – május 24. és 28. között – először három országban rendezik meg öt szakaszban: Magyarországon, Szlovákiában és Lengyelországban.

Ezen az útvonalon haladhat a mezőny

Forrás: Orlen Nations Grand Prix

Az esemény honlapján Czeslaw Lang szervező elmondja, ez a verseny még fiatal projekt, ez az ötödik kiírása, és büszkék arra, ahogyan fejlődik a teljes mértékben a jövő kerékpárversenyzőinek szentelt esemény. Meggyőződésük, hogy az itt szerzett tapasztalatok formálják a fiatal kerékpárosokat, felkészíti őket a profi világra. A szponzor vállalattal közösen a kezdetektől egy magas szintű rendezvényt szeretnének kínálni számukra.

A részvevő válogatottak: Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Magyarország, Olaszország, Kazahsztán, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svájc, Ukrajna, USA. Ehhez jön még a szervezet által meghívott három lengyel csapat: a Lubelskie Perła Polski Cycling Team, a GKS Cartusia W Kartuzach Bike Atelier és a Klub Kolarski Tarnovia.

Tavaly a dán Morten Nørtoft nyerte meg a német Leslie Lührs és az észt Gleb Karpenko előtt a versenyt, a címvédő idén is ott lesz a rajtnál. A legmagasabban jegyzett résztvevő a spanyol Carlos Caval lesz, aki tavaly és tavalyelőtt is célba ért a spanyol háromhetes körversenyen, a Vueltán, idén a Katalán Körön és a török körversenyen is. Szintén említésre méltó eredményekkel rendelkezik az olasz Francesco Busatto, aki idén megnyerte a Liége-Bastogne-Liége egynapos verseny U23-as kiírását. Ismert neveknek számítanak az egykori olimpiai bajnok, és Vuelta-győztes Alexander Vinokurov fiai, Alexandre és Nicolas, akik a kazah válogatott mezében tekernek. A magyar válogatott tagjai: Szijártó Zétény, Sidló Dániel, Orosz Bálint, Hrenkó Norbert, Valent Márk, Árvai Kristóf.

Az első magyar szakaszt Kaposvár és Balatonföldvár között rendezik. Megyénket a második szakasz érinti, csütörtökön Hatvanból vág neki a 152 kilométeres, Bükkszentkeresztig tartó szakasznak a mezőny. A még nem éles rajt a hatvani sportcsarnoknál lesz (Boldogi út 2/A), az éles rajtig négy kilométert tesznek meg a biciklisták. Gyöngyösig a 3-as főúton halad majd a verseny, áthaladnak Gyöngyösön, fölkanyarodnak Abasáron keresztül Pálosvörösmartra, majd a 24-es útra. Mátraházától Eger felé veszik az irányt, majd folytatják útjukat Felsőtárkányon és Lillafüreden keresztül, Bükkszentkeresztre Bükkszentlászlón keresztül kapaszkodnak föl a bringások, várhatóan délután háromnegyed háromkor élhetnek célba a legjobbak.

Gyöngyösre 11:24-kor, Mátrafüredre 11:37-kor, Mátraházára 11:54-kor, Parádra 12:10-kor, Sirokba 12:30-kor, Egerbe 12:55-kor, a Bükki csullagdához 13:36-kor, Lillafüredre 13:56-kor, Miskolcra 14:03-kor, Bükkszentlászlóra 14:16-kor érhet a mezőny.

A harmadik szakasz a szlovákiai Levoca és Strbské Pleso között, a negyedik a lengyel Bukovina Resort és Nowy Sacz, az ötödik Sanok és a Hotel Arlamów közt vezet.

A verseny első kiírását a ma már az AG2R-ben tekerő francia Nicolas Prodhomme, a másodikat a Jumbo-Vismát erősítő holland Olav Kooij nyerte, a harmadikat az EF-es holland Marijn van den Berg nyerte, akik egyre meghatározóbb tagjai a profi World Tour mezőnynek.