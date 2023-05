Molcsán László edző tanítványai lábtengó-bajnokságra gyűltek össze a sporttelepen. A tréner nemcsak nevezett a küzdelmekre, ha egészen a második helyig menetelt társával, Ács Gáborral.

Az elsőséget – nem meglepő módon – a Schrancz Balázs, Fekete Viktor alkotta duó hódította el.

Petőfibányai tudósítónk, Gubis István arról is beszámolt, hogy kilenc egységet (Real Team, Püspöksz., Dagobert, Szarvapata, Colgate, White, C vitamin, Dinhóék, A fiúk) felvonultatott mezőny tagjai a megméretés után is együttmaradtak egy kis evés-ivásra és némi értékelésre.

A győztes kettőst Schrancz Balázs (balról) és Fekete Viktor alkotta

Forrás: Petőfibányai SK/Gubis István

A dobogósok:

1. Schrancz Balázs, Fekete Viktor

2. Molcsán László, Ács Gábor

3. Kis Bende, Bakti Norbert