A női NB I/B 27. fordulójának mérkőzése:

SZOMBATHELYI KKA (3.)–ESZTERHÁZY SC (5.)

Szombathely, Aréna Savaria, szombat, 15.00. V.: Dáné R., Marton Zs.

Néhány hónappal ezelőtt még abban bíztak az egri klub háza táján, hogy a bajnokság utolsó előtti mérkőzése a feljutást is komolyan befolyásolhatja. Azóta viszont tudjuk, már teljesen más célokért léphet pályára Szombathelyen az egyetemista társaság. Az elmúlt hónapok ugyanis rendkívül hektikusan alakultak, ami az eredményességre is rányomta a bélyegét. A szombathelyiek is csalódottan futhatnak neki a szombati összecsapásnak, miután egy hete kikaptak a DVSC U19-es gárdájától és emiatt három pontra távolodtak a feljutó helyektől.

Ennek ellenére is jobb helyzetből várhatja a meccset a házigazda, hiszen egyfelől szinte teljes kerettel várhatja a rangadót, másrészt pedig az éremszerzés gyakorlatilag garantált. Ezzel szemben az egriek továbbra is rengeteg hiányzóval és problémával utazhatnak a vasiakhoz, ahol elsősorban saját becsületükért küzdenek.