Legjobb magyarként Valent Márk az ötvenedik helyen ért célba az Orlen Nations Grand Prix U23 második szakaszán, amelyet Hatvan és Bükkszentkereszt között rendeztek. Hátránya 3 perc 2 másodperc volt a szakaszgyőztes brit versenyhez képest. Összetettben följött a 77-ről a 44. helyre, 4 perc 45 másodperces hátrányban van a fehér trikós dán Nikolaj Mengelhez viszonyítva, de most jönnek még a szlovákiai és lengyelországi hegyi szakaszok, amelyek átalakíthatják a mezőnyt. Valent Márk elmondta, nehéz napokon vannak túl, csütörtökön három hegyre is föl kellett menniük. Ideges volt a mezőny a második magyarországi etapon, több bukás is történt. Szerinte erős összetételűek a válogatottak, a magyarok jelenleg a középmezőnyben végeztek, de bízik abban, hogy még jobb is lesz.