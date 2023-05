A Heves megyei II. osztály U19-es korosztályának Nyugati csoportjában 26 mérkőzésen szerzett 67 ponttal végzett az első helyen a Zagyvaszántó SE a 2011/12-es kiírásban. Hosszú idő telt el míg ismét összejött az aranygárda, de annál nagyobb volt a viszontlátás öröme.

– Több próbálkozás után idén végre sikerült összehozni a csapatot, nagyon jó volt látni a régi arcokat – mondta a szántói ifjakat a csúcsra vezető edző, Nagy Szabolcs.

– Kellemes futballozást követően egyik csapattársunk finom étellel lepett meg bennünket, amit nagyon köszönünk! A közösségi oldalon követem a fiatalok útját, de a személyes találkozás fantasztikus érzést jelentett. Még mindig igazi csupa szív csapatot alkottak a fiúk. Jó volt felidézni a régi emlékeket. Sokuknak már családjuk van, akadt, aki a feleségével jött, mások pedig távolról tértek haza. Megtisztelt bennünket az utánam következő edző kolléga, Sárvári Tamás és Fekete László polgármester is. Most is azt mondtuk, hogy mi akkor megmutattuk, mi lenne a helyes irány. Nem tudjuk, lesz-e még ilyen fantasztikus ARANYCSAPATA kicsiny falunknak.

A ZSE fiataljai a 2012-ben készült csapatképen

Forrás: Beküldött fotó

A 2011/12-es bajnokcsapat tagjai Gulics Máté, Pintér László, Burai Márk, Kasza Krisztián, Matula János, Matula Viktor, Szita Dávid, Szita Richárd, Szabó Szabolcs, Ambrus Adrián, Győri Domonkos, Fodor Gergő, Fodor Máté, Szabó Máté, Balázs Dávid, Kurucz Ádám, Makaria Gergő, Pásztor Adrián, Géczy Mátyás, Hordós Gábor. Edző: Nagy Szabolcs.