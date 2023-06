Június 7-én este hat óráig kínálkozik lehetőség arra, hogy két szerencsés jelentkező az FTC színeiben szerepeljen a Hevesen rendezendő jubileumi gálamérkőzésen.

Aki a név, a mezszám és a trikó méret megadásával regisztrál szerdán 18 óráig a [email protected] címen, sorsoláson vesz részt.

Ketten a zöld-fehérek színeiben pályára léphetnek a június 17-én, 18.30-kor kezdődő Hevesi ifik 1995-98–Ferencvárosi TC öregfiúk meccs utolsó öt percében. A Fradistának fogadunk! játék győztesei a mezt jutalmul megkapják. A nézők számára ingyenes esemény ötletgazda-főszervezője Svédországból hazatérve, magyar válogatott futballistával az oldalán érkezik szülővárosába.

– Az FTC korábbi játékosa, Csiki Anna jelenleg a BK Häcken csapatában rúgja a labdát, őt sikerült megnyerni arra, hogy a hevesi fociünnep díszvendége legyen – közölte Ollári-Vadon Mihály.

– A nemzeti csapat tagja azontúl, hogy készséggel áll az érdeklődők rendelkezésére, két mezt és egy pár futballcipőt sorsolásra bocsájt. Ezen kívül sort kerítünk az 50–50 lottó játékra is, amelynek lényege, hogy 500 forintért tombolát kínálunk. Minél több fogy a szelvényekből, annál nagyobb lesz a nyereményalap, amelynek felét a szerencsés győztes hazaviheti, a másik 50 százalékot a szervezők a hevesi utánpótlás javára ajánlják fel.

A fő attrakciót persze az FTC öregfiúinak fellépése jelenti, akik 40 év múltán teszik tiszteletüket Hevesen.

A meghívás apropóját 25 esztendős évforduló adja. Hogy mi is egész pontosan? Erről az alábbiak jelentek meg 1998. december 20-án a Heves Megyei Hírlap Vasárnap Reggelben.

Forrás: Heves Megyei Hírlap archívum

„Szupercsapat. A kijelentés cseppet sem túlzó. A hevesi ifista futballisták maximálisan rászolgáltak erre. 104 mérkőzést játszottak végig úgy, hogy egyszer sem győzték le őket, csupán három döntetlen csúszott be, de ez sem a negatív oldalt erősíti. 1995. augusztus 13-án kezdődött. A megyei első osztálynak kényszerű búcsút intett az első csapat, ezért a fiatalok is arra ítéltettek, hogy a másodosztály mezőnyében játszanak hétről hétre. Az hamar kiderült, hogy nem itt van a helyük. Legelőször Mátraderecskén, ahol 12–1-es győzelemmel indult a hevesi henger. Akkor dr. Czakó Tibor edző pallérozta az ifjakat, akik 29 győzelemmel és egy döntetlennel zárták az 1995–96-os bajnoki évet. Rúgtak 219 és kaptak 14 gólt. A 88 megszerzett ponttal természetesen aranyérmesek lettek, mint ahogy a felnőttek is, következhetett ismét a megyei első osztály és az első 100 százalékos év. Czakó doktortól '97 tavaszán Budai István vette át a marsallbotot, akinek irányításával 174-szer vették be az ellenfelek kapuját Molnárék, és mindössze 12-szer rezdült meg Muschitz hálója. Az 1997–98-as pontvadászat hasonló sikerrel zárult, újabb 30 mérkőzésen vonultak le győztesen a pályáról a HSE labdarúgói. A teljesség kedvéért a gólkülönbség 169–12 volt, és ami még több okot adott a boldogságra, a felnőttek is az első helyen végeztek.

Aranyifjak Az 1997/98-as bajnokcsapatban Budai Zoltán, Balogh Zsolt, Harnos Tibor, Kovács Péter, Kolozsvári Norbert, Szilágyi Pál, Ducsai József, Korsós István, Somodi Krisztián, Major Zoltán, Tóth Zoltán, Szatló Zsolt, Lajer Mihály, Vajda István, Horváth Attila, Vágó Attila, Lólé Attila, Molnár János és Ollári-Vadon Mihály szerepelt.

Irány tehát az NB III., a magasabb osztály nagyobb követelményekkel. Csalódniuk kellett azonban a kárörvendőknek, mert a gárda nem torpant meg. Immár Szatló István irányítása alatt nyert újra és újra. A 100. meccset selypen ünnepelték 1–1-es döntetlennel, és már-már úgy tűnt, hogy a Mátra-csoport egyetlen csapata sem lesz képes arra, hogy megállítsa őket. A sors fintora, hogy az őszi szezon zárul, az addig szintén veretlen Monor ezt megtette, méghozzá hevesen. A 2–1-es vereséggel lezárult egy fejezet, amire eddig még nem volt példa a városban, és sokáig nehéz is lesz felülmúlni. 1998. november 14-én a 120. meccsen megszakadt a Hevesi SE ifjúsági labdarúgó-csapatának veretlenségi sorozata. Ám a három különböző osztályban is kimagaslóan teljesítő fiataloknak, edzőiknek és a vezetőinknek sokszorosan kijár a gratuláció. A szupercsapat számára ez a minimum. Az együttes mellett végig ott tartózkodott Pásztor Ferenc technikai vezető, aki részletes statisztikával rendelkezik a mérkőzésekről, az elmúlt három év történéseiről. Számunkra is ő biztosította a szükséges információkat."

Az ifisták kapitányaként Ollári-Vadon Mihály dr. Vass Géza Helasz-elnöktől vehette át a bajnoki serleget

Forrás: Heves Megyei Hírlap

A hevesi fociünnep programja

JÚNIUS 17., SZOMBAT

13.00: U14-es utápótlástorna (Gyöngyösi AK, Tehetség SE Jászberény, Hevesi LSC)

16.00: FTC szurkolói sátor, találkozás a legendákkal

18.00: Tehetség SE U14-es leány bemutató mérkőzés

18.15: A Hevesi Mazsorett Együttes fellépése

18.30: Hevesi ifik 1995-98–Ferencvárosi TC öregfiúk jubileumi gálamérkőzés

A rendezvényre 11 nap múlva kerül sor