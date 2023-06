PÁPAI PERUTZ FC–GYÖNGYÖSI AK 0–1 (0–1)

Pápa, Perutz Stadion. V.: Gaál Ákos (Kulman, Tóth Cs.).

PÁPA: Varga P. – Cser, Nagy B., Horváth T., Varga B. (Bognár, 65.), Kun-Szabó (Gajdosi, 89.), Nagy K., Rozman, Nagy D., Pető. Hauser (Benecz, 51.). Edző: Kun Szabó Attila.

GYAK: Tóth B. K. – Czinkóczi, Vernyik, Forgó, Szilágyi N. – Szabó T., Nagy-György B., Márkus – Oravecz, Szabó V. (Babarcsik, 83.), Szentannai (Ludányi G., 66.). Vezetőező: Majzik Zoltán.

GÓL: Márkus (44. – 11-esből).

KIÁLLÍTVA: Horváth T. (42.), Nagy K. (91.).

MAJZIK ZOLTÁN: – Nehéz mérkőzésre számítottunk és ez beigazolódott azzal együtt is, hogy akár a továbbjutás sorsát is bebiztosíthattuk volna, de ne legyünk telhetetlenek. A meccs nagy iramban kezdődött, a remek hazaiak agresszivitásban megleptek bennünket, mert mi egy kicsit tompán nyitottunk. Utána viszont jöttek a helyzetek és a félidő végén sikerült a vezetést megszerezni. Mindkét kapus kiválóan védett, azt pedig a két kiállítás is mutatja, hogy kemény párharc volt korrekt játékvezetéssel, és győzelemmel. Ennek nagyon örülünk és bízunk benne, hogy a jövő vasárnapi visszavágón kiharcoljuk az NB III.-ba jutást.