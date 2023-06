Az elnök arra is kitért, hogy amikor elkezdett szárnyalni Magyarországon a kerékpársport, akkor döntöttek úgy Kazsuba Judittal, aki társa a szervezésben, hogy megvalósítják ezt az elképzelésüket. Mint megtudtuk, ők maguk is a Mátrában élnek, így a programok helyszíne természetesen adta magát. Dr. Záray László kiemelte, hogy a verseny létrejöttéhez a Mátra Biker tagsága szintén odatette magát. Kellett persze az is, hogy jelentős útfelújítások is voltak a közelmúltban a térségben. Több száz előzetes nevezés érkezett, ebből húsz-harminc a Kárpát-medence országhatárainkon túli területeiről.

– Természetesen jóval nagyobb tömeg az, akik nem versenyezni jöttek a hétvégére. Számukra mindkét napon különböző nehézségi fokozatú túrák szerepelnek a programban profi túravezetőkkel. Ez egy nagyon jó időtöltés gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak egyaránt. Ha például amíg az egyik családtag teker a mezőnyben, addig a többiek a Mátrát járhatják és ismerhetik meg. Külön öröm számunkra, hogy a Budapesten sorra kerülő augusztusi atlétikai világbajnokság szervezői megkerestek bennünket, hogy a vébé népszerűsítő programjainak egyik állomása legyünk. A vébé szervezői sok érdekességgel készültek. Például Németh Balázs, a világbajnokságot szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója is részt vesz a vasárnapi Extreme Run terepfutásunkon Mátrafüredtől Kékestetőig – összegezte dr. Záray László.

A főszervező azt is elmondta, hogy aki az utolsó pillanatban dönt úgy, hogy vasárnap indulni szeretne, az is jelentkezhet. Mint említette, tavaly a rajt előtti utolsó öt percen belül is jelentkezett valaki. Ez szerencsére nem gyakori , de azért megoldható az indulás, tette hozzá.

Szombaton zajlott le a 83 kilométeres hosszú távú kerékpárverseny. Az résztvevők a gyöngyösi rajt után Mátraháza, Parád, Recsk, Verpelét, Domoszló, Abasár s újra Mátraháza érintésével Kékestetőn értek célba. Vasárnap a 16 kilométeres rövid távú futam indul Gyöngyöstől Kékestetőig. Azok között, akik mindkét távot teljesítik, összetett győztest is avatnak. Mindkét napon koncertek hallgathatók meg Kékestetőn, a tévétoronynál. Egyaránt fellépett szombaton, és zenél vasárnap is a CandyMen Duo és az Erős Pista RHCP Tribute Band is. Az ország legmagasabb pontjára látogatókat a nyitva tartó éttermek is várják.