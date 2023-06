A mezőkövesdi Rendezvények Házában lebonyolított esemény kiváló lehetőséget kínált arra, hogy az egyesületek fiatalokat is teszteljenek. Így történt ez az idén is, a játékosok 60–70 százaléka ugyanis az ifjúsági korosztályhoz tartozott. Heves vármegyéből egyedül a Egri Bolyky Bástya SE használta ki ezt a lehetőséget. A klub négy csapatot nevezett be az egyre népszerűbb versenyre, ahol 23 egylet több mint 90 sakkozója harcolt a díjakért.

Az Egri Bolyky Bástya SE I. Burghardt József, Németh László, Vajda Albert és Tódor Sándor összeállítású négyese végig harcban állt az érmes helyekért.

A gárda igazolta a papírformát, Tódor Sándor 6 ponttal a legjobb szeniorként végzett. Ugyanakkor nagy meglepetést okozott a 22. helyre rangsorolt Egri Bolyky Bástya SE III., csak ifjúságiakból álló kvartettje. A Kovács Rebeka, Prepelita Kevin, Ferencz Ádám és Lázár Dóra akotta gárda a 9. helyen zárt. A csapat húzó emberének Prepelita Kevin (6) és Lázár Dóra (5,5) számított. Az idei diákolimpián mind a négyen játszottak az országos döntőben. Kovács korábban volt már országos bajnok a diákoknál, Lázár édesanyja pedig a háromszoros magyar bajnok és hétszeres olimpiai válogatott Lázárné Vajda Szidónia, aki a helyszínen szurkolta végig a versenyt. A vér nem válik vízzé, ahogy szokták mondani.

– Kovács Kolos Regő, Prokaj Dominik, Tóth Domonkos és Nagy Levente nevét is érdemes megjegyezni, mindannyian nagyon tehetséges fiatalok, közülük ezúttal Tóth Domonkos szerepelt a legjobban 6 ponttal – emelte ki az Egri Bolyky Bástya SE elnöke, Vajda Albert.

Az Egri Bolyky Bástya SE IV. szíbeiben a Losonczy István, Nagy Gábor, Kántor Keve Olivér és Nagy Bíborka négyes mozgatta a bábukat. Az első két személy rutinos felnőtt, a harmadik és a negyedik táblás versenyző fiatal tehetség. Ebből a gárdából Losonczy bizonyult a legjobbnak 5 ponttal.

– A Póta Lajos vezette szervezők jó munkát végeztek, Galkó Tibor a tőle megszokott komolysággal és pontossággal látta el a versenybírói feladatát – tette hozzá Vajda Albert.