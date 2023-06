A 2008. július 27-én született fiatal 2016. november 30-án lett igazolt játékos az Egri Városi Sportiskolában. Lakóhelyet nem, egyesület viszont 2018-ban váltott először, amikor az Eszterházy SC-hez került.

Tavaly augusztusban aztán a DVSC Kézilabda Akadémia jelentett továbblépést a szélső számára azok után, hogy a 2021/22-es pontvadászatban 37 mérkőzésen szerzett 310 góllal hívta fel magára a figyelmet.

A tehetség utat tört magának a Lokinál is, minden sorozatot figyelembe véve 23 mérkőzést játszott újoncként a DVSC-ben, és talált be 111 alkalommal a hálóba. Ezek után nem is csoda, hogy az elsőéves akadémistát választották meg a 2022/23-as szezon legjobb U15-ös játékosának.