Csütörtökön az elődöntők zajlottak a 72. Bornemissza Gergely Emlékversenyen a Kemény Ferenc Sportcsarnokban. Az egriek közül Bangó Roland a romániai Bordás Jóskát győzte le, Berki Brendon az olasz Tiberio Nocadellot múlta fölül.

– Sikeresen túl vagyunk az elődöntőkön, mindenki döntőbe jutott, aki ma ringbe lépett, így a 48 kilós lányokkal együtt öt egri lesz érdekelt pénteki a finálékban – osztotta meg a házigazda Egri Városi Sportiskola (EVSI) szakosztály-vezetője, Dorkó Péter. – A junior fiúk 63 kilogrammos súlycsoportjában a szövetségi keretedző, Bangó Roland és Mailát András között válogató mérkőzést írt ki, Roland kezét emelték föl szerdán, büszkék vagyunk rá, hogy három versenyzőnk utazhat a junior Eb-re. A lányok közül Talpas Roxána vagy Fülep Dóra kaphat lehetőséget, a 70 kilósok közt Berki Brendon, a 63 kilósok közt Bangó Roland vehet majd részt az eseményen.

Erdei Zsolt nemrég Felsőtárkányban járt, most Egerben, s mint mondta: ő korábban saját maga is versenyzett a Bornemisszán és a Dobó István Emléktornán is, amit szeretett.

Szerinte a harmadik versenynapon már élesebbek voltak a küzdelmek, egyre színvonalasabbak a meccsek. A Madárfészek Akadémia edzője várja a pénteki napot, amikor a legjobbak kerülnek szorítóba. Szerinte jó a szervezés és gratulált az EVSI-nek az öt döntőbe jutott versenyzőhöz. Neki is volt saját versenyzője csütörtökön, aki elődöntőt bokszolt, a 75 kilós ifinek, Szűcs Istvánnak szorított nagyon, s bízik abban, hogy minél több magyar győzelem születik a tornán.