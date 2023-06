Az FC Hatvan vezetőedzője, a szerb Zoran Szpisljak januárban honlapunknak elmondta, hogy ugyanennyi pontot akarnak szerezni tavasszal is, mint ősszel, hogy ne kelljen izgulni a bennmaradás miatt. Végül „csak” 23 jött össze, de ez is bőven elegendő volt ahhoz, hogy az együttes elkerülje a kiesést, sőt, még ahhoz is, hogy a masszív középmezőnyben végezzen.

– Mindenki hozzátette magáét a sikerhez, köszönöm mindenki segítségét! – szögezte le rögtön Zoran Szpisljak.

– A bajnokság az őszi szezonhoz hasonlóan tavasszal is kiegyenlített volt, négy-öt pontra volt a dobogó és a kiesőhely is, ezért mindig oda kellett figyelnünk arra, hogy ne csússzunk hátra, amely veszélyes szituációt okozhatott volna. Úgy érzem, sikerült bebizonyítani a 49 ponttal, hogy méltóak vagyunk az NB III.-as tagságra, de akár néhány ponttal többel is zárhattunk volna – a mutatott teljesítményünk alapján ez benne volt. Az évad során sokat fejlődött mindenki, a klub, s a csapat is, a háttér és az infrastruktúra pedig adott volt, ez segítette a célok elérését. Hazai környezetben erősek voltunk (szeptembertől áprilisig otthon nem kaptunk ki), sikerült kihasználni a hazai pálya előnyét, és bár idegenben is jól játszottunk, sok esetben kijött a rutinhiány, ezért nem tudtuk házon kívül több pontot szerezni.

Zoran Szpisljak: – Az évad során mindenki sokat fejlődött

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

A Tiszafüred elleni idegenbeli találkozó viszont azt a pillanatot jelentette, ahol átléptük az árnyékunkat, s mentálisan is felnőttünk a feladathoz házon kívül.

Akkor ráéreztünk arra, hogyan kell idegenben indítani egy meccset, s hogyan tudjuk végig tartani a szintet. Volt még bennünk kapacitás arra, hogy az első nyolcba odaérjünk, de az utolsó három bajnoki végül nem sikerült jól. A sűrű program miatt gyorsan jöttek a meccsek egymás után, ez kicsit az egyéni képzés hátrányára ment. A sérülések tekintetében hátrányt jelentett, hogy a műtét után lábadozó Mundi Zoltán az egész tavaszt kihagyta, azonban rajta, és a tavasz derekán megsérülő Panyi Attilán kívül szerencsére hosszú kihagyások senkinél nem voltak. A Keleti csoport erősségét jelzi, hogy a három NB III.-as csoportból tőlünk a BVSC jutott fel egyedüliként.

Hatvani szempontból fontos momentuma lett az évadnak, hogy az utolsó fordulóban eldőlt, az FC Hatvan adja a gólkirályt Sármány Kristóf személyében, aki 21 találatot szerzett.

– Mindig örülök annak, ha a mi csapatunkban van a gólkirály, hiszen ez azt jelenti, hogy támadófutballt játszunk – folytatta Zoran Szpisljak. – Tavaly nyáron Sármány hátránnyal érkezett hozzánk, de aztán felvette a ritmust, stabillá vált a teljesítménye és góljai nagyon sok pontot jelentettek számunkra. Azonban hozzá kell tenni, hogy a gólkirály csak akkor gólkirály, ha van, aki kiszolgálja – nálunk ezzel sem volt gond, hiszen a társak sok gólpasszt adtak neki. Reméljük, egyszer nagyot fog ugrani majd a karrierjében.