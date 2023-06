A Magyar Kézilabda-szövetség részéről erre vonatkozóan szándéknyilatkozatot kértek, a hevesiek válaszáról Steczina Zsoltnál érdeklődtünk.

– Nem rendelkezünk olyan személyi állománnyal, amely 22. fordulón keresztül méltó módon képviselhetné az egyesületet a sportág harmadik vonalában – jelentette ki a HSE szakosztály-vezetője.

– Az Egri Városi Sportiskola kettős igazolású játékosai Moczó Marco, Poczok Botond és Barta Bence szolgálataira a következő szezonban nem számíthatunk, s most olyan időszakot élünk, hogy hevesi fiatalokat sem tudunk csapatba építeni. Azt látjuk a legészszerűbb döntésnek, ha a folytatásban is a megyei bajnokságban szerepelünk. Ami örömteli, hogy Gulyás Gábort követve Egerből, testvére Gergő is csatlakozik hozzánk, mint ahogy a következő szezonban a szintén egri Bettembuk testvérek szolgálataira is számíthatunk.

A BAZ-Heves megyei férfibajnokság végeredménye

1. Szinvaparti KSE 18 14 – 4 493–412 28

2. FC Hatvan 18 13 – 5 480–410 26

3. Heves 18 10 2 6 467–419 22

4. Hajdúnánás 18 10 1 7 518–432 21

5. Bőcs 18 6 2 10 434–442 14

6. Eger SZSE 18 6 – 12 440–543 12

7. Tiszaújváros 18 1 1 16 418–592 3

8. Lóci DSE törölve

A házi góllövőlista

Gyarmati Balázs 18 mérkőzés/117 gól

Moczó Marco 17/116

Barta Bence 12/29

Bettembuk Bence 10/25

Gulyás Gábor 15/25

Guba Mátyás 12/24

Poczok Botond Áron 13/23

Bettembuk Gábor 14/23

Nagy Zsolt 5/16

Kollányi György 15/12

Bagdi Szabolcs 11/10

Kenyeres Krisztián 6/9

Patkovics Dávid 16/9

Terenyei Ádám 16/9

Balázs Levente 9/8

Ördög Dominik 8/4

Csintalan Kristóf 4/3

Nagy Zsolt 1/2

Petrény Gábor 2/1

Posta Bence 13/1