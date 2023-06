Az EKKE rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, köszöntőjében elmondta, az egyetem sporttevékenysége országosan elismert.

– Idén 18 sportágban sikerült pontszerző helyet szerezni, s ezen belül ötben aranyérmet hoztak haza a versenyzőink, de nem csak a MEFOB-osokat köszöntjük, hanem azokat is, akik szintén kiemelkedőt alkottak – közölte dr. Pajtókné.

Így különdíjat kapott Praták Dávid, aki a 2023-as, Lake Placide-ben rendezett Téli Universiádén 8. helyen végzett magyar jégkorong válogatottban szerepelt, valamint az Eszterházy SC férfi kosárlabdacsapata, amely gárda NB II.-es ezüstéremmel zárt.

Schmid Péter, Száva Máté, dr. Horváth Cintia, Császár Gábor és Tóth Alexandra

Fotó: Berán Dániel / Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A rektor hozzátette, a sport jellemformáló ereje, a megszerzett tapasztalatok a versenyen kívül is hasznosak lesznek majd.

– Sokan példaként tekintenek önökre, kitartóan dolgoznak, jár a gratuláció önöknek, a családjaiknak, az edzőknek – emelte ki.

Az EKKE általános rektorhelyettese, dr. Váczy Kálmán úgy fogalmazott, méltán lehetnek büszkék a sportolókra: – Az eredményeikhez kemény munkára, elszántságra volt szükség. Köszönet a felkészítőnek, edzőknek.

A sportolókat az EKKE sporttudományi intézetének igazgatója, Prof. dr. Bognár József, is köszöntötte. – Büszkék vagyunk eredményes sportolóinkra, s arra is büszkék lehetünk, amit néhány év alatt elértünk itt. Szeretjük az ehhez hasonló ünnepeket, ilyenkor visszatekinthetünk, számot vethetünk.

A jutalmazás során díjat kaptak azok, akik a MEFOB-on az első hat hely valamelyikén végeztek. Az olimpiai 4. helyezett, egykori válogatott kézilabdázó, Császár Gábor érdeklődésünkre elmondta, hogy még újonc az egri egyetemen, de nagy megtiszteltetésként élte meg a csapatba történt meghívást.

– Több országban voltam már bajnokcsapat tagja, sok mindent tanultam és tapasztaltam, ez viszont még hiányzott. Örülök, hogy játszhattam, ugyanis az utóbbi időszakban több műtéten is átestem. A döntőre úgy készültem, hogy játszok, ám annyi fiatal tehetség volt mellettem, hogy inkább edzőként volt jelen. De ez is jó kihívást jelentett, mert edzőnek tanulok Egerben. Kérdés, hogy pályára lépek-e még, a sérülések és a műtétek emléke még frissen él bennem, s családapaként is kell gondolkodnom. Legszívesebben már a tudásomat és a tapasztalatomat adnám át – hangsúlyozta Császár Gábor.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem díjazottjai

1. HELYEZETTEK: Férfi kézilabda csapat. Rókaűzők váltófutó oktatói csapata. Fallabda: Barta-Boncz Nóra. Atlétika: Kovács Noel (férfi gerelyhajítás). Tenisz: Barta-Boncz Nóra (női amatőr egyéni), dr. Novotny Ádám (férfi dolgozó egyéni), Barta-Boncz

Nóra, dr. Novotny Ádám (dolgozó vegyes páros)

2. HELYEZETTEK: Cheerleading: Senior Hip-Hop Team. Férfi röplabda csapat. Alpesi sí: Bögös Zsófia. Fallabda: Hegedűs Krisztián. Atlétika: Legéndi Bendegúz. Atlétika: Kovács László

3. HELYEZETTEK: Birkózás: Bagó Tibor és Borsos Bálint. Terep-akadályfutás: Becze Rita. Atlétika: Jancsik Tamás. Triatlon sprint: Sági Fanni Lili

4. HELYEZETTEK: Női vízilabda csapat. Női kézilabda csapat. Női futsal csapat. Alpesi sí: Bodnár Dominik és Hegyi Domonkos. Fallabda: Bencsik Róbert. Birkózás: Borsos Bálint és Bagó Tibor. Duatlon: Sinkó-Uribe Ábel. Atlétika: Fülöp Alexa. Sakk: Polyák György

5. HELYEZETTEK: Tollaslabda: Barta-Boncz Nóra (két számban is) és Jakab László Richárd.Sportlövészet: Mácsainé Iván Éva. Atlétika: Buda Erik Gábor. Sakk: Lackó Gergő

6. HELYEZETTEK: Férfi vízilabda csapat. Atlétika: Pócs Dominik