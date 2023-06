A június 9. és 11. között meghirdetett ausztriai eseményre a gyulai selejtezőtorna győzteseként utazhattak az egriek. A helyszínen aztán olyannal kellett szembesülni, amire álmukban sem gondoltak a fiatalok, sem a szüleik.

– Az érkezéskor kiderült, hogy 34 helyett csak 29 személy számára van szálláshely és a gyerekeknek nem tudnak enni adni... – szerepel Vég Petra szülő beszámolójában, amelyet a klub hivatalos honlapján (egerse.com) adtak közre.

– Másnap a pálya közelében lehetetlen volt parkolni. Szervező, segítség semmi, keresd a pályát, csak meglesz valahogy. Meglett. Az első meccs is elkezdődött, végre lett bíró, és labdát is adtunk, amivel játszani tudnak. Kezdésnek nem rossz a fél óra csúszás. A második meccset másfél óra csúszással ugyan, de lejátszották a fiúk. Utána ebéd. Itt is káosz és egy már ránézésre is szörnyű kaja. Mi, szülők is sorba álltunk jegyekért, hogy utána sorba állhassunk a kajáért egy órát. Akkor már 14 óra volt és 11 óra 15 perckor kellett volna kezdődnie a harmadik meccsnek. Mi vártunk, sétáltunk, fociztunk, feküdtünk itt-ott, de egy idő után már türelmetlenek voltunk, mert nem volt bíró, minden pályán más játszott, majd terjedt a hír, az edzők, a szülők között: nem lesznek további meccsek, mert a szervezők, a bírók leléptek, nem tudtak megbirkózni a feladattal.

A Champions Trophy neves, évek óta a legnagyobb focitorna. Csak néztünk magunk elé, nem akartuk elhinni. Nem tudom, ki sírt jobban, a gyerekek vagy mi, szülők. Mérhetetlen volt csalódás.

Tudtak volna edzőmeccset játszani, de már senki nem akart. Elvették az összes kedvüket a focitól, ami számukra a mindent jelenti. Ahogy sétáltunk ki a pályáról, láttuk, hogy mindenki értetlenül áll. Valaki veszekszik, valaki a sarokban sír, a legtöbben leszegett fejjel kullogtak. Vissza a szállásra. Utána kaptuk az infót, hogy vasárnap reggel újratervezés, új sorsolás, minden jó lesz. Hát nem lett. Zárt kapuk fogadták a gyerekeket, a pályát nem nyitották ki, előző nap szörnyűséget hagytak ott a szervezők. Mindenhol szemét. Vasárnap reggel a zokogó gyerekek között szülőként azon dühöngtünk, hogy nem tudtuk a gyerekek álmát megvalósítani egy szervező cég miatt. Elvesztettünk egy csomó pénzt (részvételi díj, szállás, utazás) és a legfontosabbat, a gyerekek lelkesedését. Összesen 26 percet fociztak egy hétvégén, ahol szerettek volna 60 csapat közül a legjobb 16 közé kerülni. Szerették volna bebizonyítani, hogy igenis helye van az Eger SE 2014-es csapatának Európa legjobbjai között.