Májusban, a sportág történetében először szerzett Európa-bajnoki címet a Gulyás István szövetségi kapitány vezette magyar férfi strandkézilabda válogatott. Az Egerből indult Vizes Patrik pályafutása eddigi legnagyobb sikerének tartja a portugáliai kontinenstornán nyert aranyérmet, de a 6-szoros bajnok Hír-Sat BHC csapatával aratott antalyai EBT Finals-győzelmet is a legek közt emlegeti. A szezon pedig még nem ért véget.

– Eddig minden remekül alakul – jelentette ki Vizes Patrik, aki már Budapesten éli mindennapjait, ahol civilben termékmenedzserként tevékenykedik. – Az év májusban a nazarei Európa-bajnoksággal indult, ahol elsősorban azt szerettük volna bizonyítani, hogy továbbra is a sportág elitjéhez tartozunk, hiszen a két évvel ezelőtti várnai Eb-n csak a kilencedik helyen végeztünk. Korábban 2015 óta minden világeseményen bejutottunk legalább a négy közé, az idei Európa-bajnokságnak is ezzel a céllal vágtunk neki. Nagy erőket mozgósítva jutottunk el a döntőig, ahol a németek ellen két szettben diadalmaskodtunk. Az Eb-címnek köszönhetően utazhattunk a lengyelországi Európa Játékokra, majd augusztus 5–12. között a Balin esedékes Strand Világjátékokon is szerepelhetünk.

Portugália után rövid pihenőt követően Törökország felé vette az irányt a sportoló, ahol egészen más kihívásokkal kellett szembe nézni.

– Az EBT Finals a legjobb klubcsapatok tornája, ahol a Hir-Sat BHC együttesével szerepelhettem – folytatta Vizes Patrik. – Tizenkét nemzet képviselői alkották a 14 együttest felvonultató férfi mezőnyt. Kilenc mérkőzésből kilencet nyertünk, amivel hosszú évek óta várt sikert könyvelhettünk el. Korábban mindig adódott valami probléma, ezúttal szerencsére minden zökkenőmentesen alakult. Antalyaból hazatérve foghíjas csapattal álltunk ki a Magyar Kupa sorozatra, ahol végül be kellett érni az ezüstéremmel.

A lengyelországi Európa Játékokon a magyarok 22 sportágban érdekeltek. A magyar férfi strandkézilabda-válogatott kiélezett küzdelemben, a szétlövés nyolcadik párjáig tartó csata végén 2–1-re elveszítette a Spanyolország elleni finálét, így ezüstérmet nyert Tarnówban.

– Megnyerhettük volna a tornát, így kicsit keserű a szánk íze, de már nem bosszankodunk – jelentette ki Vizes Patrik. – Óriási élményt jelentett az Európa Játékok, ahol rengeteg sportoló fordult meg. A második hely ellenére is nagyon szívesen emlékszem vissza a kint töltött napokra. A szezon július végén Vonyarcveshegyen folytatódik a magyar bajnokság véghajrájával, majd következik a már említett Strand Világjátékok Balin. Bízom benne, hogy a folytatás is hasonlóan eredményes lesz, hiszen a válogatott nem titkolt célja a 2025-ös kínai Világjátékokon való részvétel.