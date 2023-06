A férfi OB I. gólkirályi címét a Vasas orosz balkezese, Ivan Nagaev szerezte meg 79 találattal. A második helyen az OSC kiválósága, Manhercz Krisztián végzett, aki 77-szer zörgette meg az ellenfelek hálóját. A Tigra-ZF-Eger játékosaként állhatott a képzeletbeli dobogóra Dimitrije Krijestorac. A montenegrói szélső első egri idényében 76 gólig jutott.

A legkeményebb játékosok listáján Gólya Noel az első, míg Sári András a harmadik helyet szerezte meg. Előbbi 82-szer, utóbbi 57 alkalommal szabálytalankodott kiállítást érően. Labdaszerzésben a gólzsák, Dimitrije Krijestorac jeleskedett: 41 sikeres akciójával az összesített rangsor hatodik helyén zárt.

Az FTC-Telekom 25. bajnoki címét szerezte, így már csak egy győzelemre van az örökranglistát vezető UTE együttesétől. Az OSC zsinórban negyedszer lett második az aranyra 1978 óta várnak a klubnál. Az Endo Plus Service-Honvéd 2009 után szerzett újra érmet.

A versenykiírás értelmében az utolsóként végző KSI kiesett volna az élvonalból, míg a Szentesnek osztályozót kellett volna vívnia a másodosztály másodikjával, ám sem az OB I/B-t megnyerő Debrecen, sem a mögötte végző Invictus nem vállalta az elitben való szereplést, így a KSI és a Szentes is bennmaradt az első osztályban.

A férfi OB I. végeredménye: 1. FTC Telekom Waterpolo, 2. Genesys OSC Újbuda, 3. Endo Plus Service-Honvéd, 4. A-HID VasasPlaket, 5. BVSC-Zugló, 6. Szolnoki Dózsa, 7. Tigra-ZF-Eger, 8. PannErgy-MVLC-Miskolc, 9. Szegedi VE, 10. UVSE, 11. PVSK-Mecsek Füszért, 12. Kaposvári VK, 13. Metalcom Szentes, 14. KSI.

Szilágyi szerezte a legtöbb labdát

A nőknél a ferencvárosi Gurisatti Gréta bizonyult a legeredményesebbnek, 85 találattal. A második és a harmadik helyet egriek birtokolják: Szilágyi Dorottya 82, Czigány Dóra 70 góllal járult hozzá a bajnokcsapat teljesítményéhez.

A kiállítások szerint a legkeményebb játékosok listáján Jancsó Patrícia és Bódi Fruzsina előkelő helyet foglal el: előbbit 43, utóbbit 39 alkalommal büntették a játékvezetők. Labdaszerzésben Szilágyi Dorottya a teljes mezőny fölé nőtt.

A Tigra-ZF-Eger tíz év után szerzett újra bajnoki címet. A Dunaújváros a 2011-es sikere óta hétszer szerepelt a bajnoki fináléban, de mindannyiszor be kellett érnie az ezüstéremmel. Az UVSE hét, zsinórban megnyert bajnoki cím után ezúttal érem nélkül zárta az idényt.

A női OB I. végeredménye: 1. Tigra-ZF-Eger, 2. Dunaújvárosi Főiskola VE, 3. FTC-Telekom Waterpolo, 4. UVSE, 5. BVSC-Zugló, 6. Valdor Szentes, 7. III. Ker. TVE, 8. UNI-Győr GYVSE, 9. Szegedi NVE, 10. Tatabánya Women Water Polo.