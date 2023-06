A szakember 16 év kezdett foglalkozni azzal a generációval, amelynek tagjait településről településre költöztette a működés érdekében, mert a labdarúgás megszűnt Horton. Az induláskor a játékosok közül tíz évével Csomor Dorián volt a legidősebb, míg az ötéves Káposzta Bálint a legfiatalabb.

A „Káposzta István Vándor Labdarúgó Akadémián” óvodás koruktól megtanulhatták a futball fortélyait.

Olyan szintre fejlődhettek kedvenc „Kápójuk” szárnyai alatt, hogy két aranyérmet (mindkettőt az ifjúságiban), hat ezüstérmet (négyet a serdülőben, egyet az ifiben és egyet a felnőttben) és három bronzérmet (egyet-egyet a serdülőben, az ifiben és a felnőttben) szereztek ezen idő alatt. A horti tornateremben megkezdett utánpótlás munkát Csányon folytatták a serdülő korosztályt elérve, immár a megyei utánpótlás nagypályás bajnokságokban. Utána Vámosgyörk és Rózsaszentmárton következett, végül felnőttként visszatértek Hortra.

A 2020/23. évi bajnokságban 13. helyen végzett Hort SK elnökségének három héttel a széria vége előtt nyújtotta be lemondását a vezetőedzői posztról Káposzta István.

Ugyanakkor fenntartotta tagságát az elnökségben, ahol továbbra is ő maradt a szakmai vezető. Emellett az ifjúsági és serdülő, valamint a kisebb korosztályokat az ovifociig szintén ő irányítja továbbra is. Egy héttel a bajnoki zárás előtt Káposzta megfogalmazta lelépésének indokait a klub közösségi oldalán. E szerint a játékosok edzésre járásával problémák voltak. Ez azt jelentette, hogy volt, amikor már csak hat-nyolc futballista jelent meg a felkészülésen. A mérkőzésekre járásnál is gondok adódtak, így végképp kicsurrant a csuporból az a bizonyos csepp. A csak saját játékosokra épülő keret elvét fel kellett adni, így idegenlégióból történt erősítés, de egy-két embert leszámítva ez a terv nem hozta meg a várt eredményt. Az ifjúsági csapatból, ha nem történik beépítés a felnőttbe, akkor komoly bajok lettek volna. Az érdemi munkára azonban így sem adódott mód, s csak a búcsú maradt.

– Nagyon sokat vívódtam a döntésen, nagy szívfájdalom ez nekem, hiszen tizenhat év sikerekben fürdőzve, az akkor is tizenhat év – fogalmazott Káposzta István.

– Csináltam volna tovább, de bizonyos játékosok hozzáállása miatt nem lehet folytatni. Ellenpélda hozzájuk képest, hogy a jelenlegi ifiben 18, netán 23 fős az edzéslétszám. Az ifjúságiak mutatnak példát a felnőtteknek. Maximalista vagyok, s amit közösen megfogadtunk még a vándor életmódunk alatt, ahhoz tartottam magam. Vagyis addig visszük a szekeret közösen, amíg mindenki beleteszi a munkát, amint ez megszűnik, vége. Ez történt.

Száztíz százalék – Sajnáljuk, hogy elbúcsúzott a felnőttgárdától Káposzta István, és a csapat nevében mindent köszönök neki, amit saját pénzből és időből ránk áldozott. Összességében a tizenhat év alatt nagyon elégedettek voltunk vele. Száztíz százalékot nyújtott, amikor velünk volt – mondta Hort SK labdarúgó, korábbi megyei gólkirályok királya, Csontos Béla.

Sajnálatát fejezte ki Káposzta István azok részére, akik viszont teljesítették az elvárásokat. Úgy érzi, hogy nekik ez túl szigorú döntés lehet. De komplexen kellett megítélni a helyzetet, az utánpótlással egyetemben. S a jövő számára ez volt a leginkább elviselhető megoldás.

– A játékosoknak atyjuk helyett is atyjuk voltam – mesélte a vándor futballtanoda vezetője.

– Még az iskolai ballagásokra és a diplomaosztókra is elmentem, de párkapcsolati tanácsokat is adtam nekik szeretettel. Innentől saját magukra vannak bízva. Amúgy senkire nem gondolok haraggal.

Az idényzárót követően nagyon fújt a tréner

Forrás: Hego Kreatív Stúdió

A lemondott edző szerint a fiatalok képességeiknek köszönhetően a vármegyében előkelő helyeken futballozhatnak majd. A jelenleg keze alatt formálódó ifjúsági együttesben közben olyan kincsekre lelt, akik közül páran akár NB-s szinten folytathatják, ha munkát fektetnek fejlődésükbe. Arra a kérdésünkre, hogy amennyiben Horton ismét szünetelne a labdarúgás, újból vándorútra kelne-e a megyében a legújabb utánpótlás generációval tizenhat évre, egyértelmű igennel felelt.

– Valaminek a vége, valaminek a kezdete – sommázott Káposzta. – A jövőt nekem a jelenlegi ifi- és serdülő-, illetve a még kisebb korosztály jelenti. Rájuk fókuszálok.

Káposzta István utódja az a Tóth Tibor lesz a Hort SK vezetőedzői tisztségében, aki a 1990-es évek második felében éppen a Hort csapatát edzve lett aranyérmes a járási osztályban. A gárda oszlopos tagja nem más volt, mint Káposzta István.