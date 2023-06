A vasárnapi döntőkben a 120 centiméteres amatőr GP-t Atillás Viktória nyerte Sárgamegye-S nyergében (Krucsó Lovasklub), mögötte Jármy Tibor (Némethy Bertalan Alapítvány) és Van Doremalen Anna (Cseszterlint LKE) végzett a dobogón. Az EGO7 gyermek döntőt 125 centiméteren rendezték, s Nagy Zsófia nyert Victory Blue PS-sel (Prosper LK), Csizmadia Csenge (Prosper LK), valamint Fábián Johanna (DEAC) lett a második és a harmadik. A 135 centiméteres Moody Mares U25 versenyszámban Magyar Balázs győzött Miss Mary Soames F-fel (Sion Scurity), az ezüstérmet Varga Marcell (GSH Team), a bronzot Benedek Adél (Némethy Bertalan Alapítvány) szerezte meg. A 140 centiméteres nyitott versenyszámban ifj. Szabó Gábor diadalmaskodott For The Momenttel (DEAC), Burucs Barnát (Morris Lovas SE) és Babinszki Lászlót (Gerbier Birtok) megelőzve. A hétvége fő versenyszámában, a 150 centiméteres Horse Trans Cargo GP-n hetes összevetés döntött az elsőségről, amelyben ifj. Szabó Gábor Xixo Borgiával ismét hibátlant lovagolt, és aranyérmet szerzett, az ezüstérmes a szintén kétszer hibátlan Magyar Balázs lett Filuchival, a bronzérmes Vándor Zsófia (DVTK) Leopard of Ballmore nevű lovával.

A 120 centiméteres ifi versenyszámban Vass Fanni (Hevesi SE) győzött, a 125 centiméteres nyitottban pedig Baumann Bori (Prosper LK), ebben Vass Fanni hetedik lett.