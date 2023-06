A C licences egyeseknél Sárközi Tímea (Jászberény) győzött a kettes számú fogatával, noha az első körben hat hibapontot is begyűjtött, a másodikban viszont egyet sem, az első fordulóban hibátlanul teljesítő négy hajtó pedig sorra bakizott. Sárközi mögött Kozma Katalin (Szilvásvárad), illetve Darázs István (Jászberény) végzett a dobogón. A C kategóriás póni ketteseknél Kondás Dávid nyert Mészáros Katával szemben, mindketten a jászárokszállási egyesület tagjai.