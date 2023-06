Ezúttal az egriek korábbi gólvágóját, Nagy Gergelyt láttuk vendégül podcast-stúdiónkban. Bodolai Zsolt egyebek mellett emlékeiről is kérdezte a korábbi közönségkedvencet, de szóba került az Eger SE jelenlegi helyzete, az életében bekövetkezett változások, és a család szerepe is. Nagy Gergely a beszélgetés legvégén nemzetközi vizekre is evezett, így kitért a katari világbajnokságra, de érintőlegesen szóba kerültek a közelmúltban rendezett nemzetközi kupadöntők is.

Hallgassa meg teljes adásunkat:

