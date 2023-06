– Kékesi Borbála (22) tavaly nyáron az Egyesült Államokból hazatérve azzal az elhatározással csatlakozott hozzánk, hogy megcélozza a válogatottságot – fogalmazott az Egri Vízilabda Klub (EVK) elnöke, Szécsi Zoltán az egyesület honlapján – Nem is járt messze tőle, de mivel a szövetségi kapitány, Bíró Attila nem számolt vele úgy döntött, felhagy a vízilabdázással és a diplomájának megfelelő civil foglalkozással igyekszik boldogulni. Anyagilag biztosan jobban jár, mint OB I.-es játékosként. Szilágyi Szabina (22) szintén a civil életben igyekszik megállni a helyét, mint ahogy Jancsó Patrícia (33) sem szeretne a továbbiakban annyi munkát beletenni, mint ami egy bajnokcsapat esetében szükséges. Rá is nagyon büszkék vagyunk, mert nálunk újra kezdte, hatalmas akaraterővel utolérte magát és remekül teljesített. A döntését tiszteletben tartottuk.

Arról, hogy a távozókat minként igyekeznek pótolni, a klubvezető így fogalmazott.

– Vezetőedzőnk, dr. Sike József nemcsak Egerben ért el nagy sikert, hiszen tavaly az U16-os lány válogatott szövetségi edzőjeként a csapatával megnyerte a korosztályos világ- és Európa-bajnokságot is. Abból az együttesből hárman csatlakoznak hozzánk – folytatta Szécsi Zoltán. – A már a felnőtt válogatottnál is számításba vett 2006-os születésű kapus, Torma Luca Győrből, Lendvai Natasa a KSI-ből, míg Sóti Lili Tatabányáról érkezik a bajnoki címvédőhöz. A saját utánpótlásunkból három, négy nagy reménységű tehetség csatlakozhat a felnőttcsapat keretéhez, köztük Pogonyi Bíbor vagy épp Skultéti Dorka.

A 2023/2024-es női OB I. küzdelmei szeptember végén kezdődnek, ráadásul olyan menetrenddel, mely nagy lehetőséget kínál a fiatalok fejlődésére.

– Alig két hónap után, november végén jön az első szünet, válogatott felkészülés után Európa-bajnokság, majd egy újabb leállás, aztán májusi folytatás. Míg a válogatott játékosokat vélhetően kizsigereli ez az időszak, addig a fiatalokat, a jövő nagy reménységeit lesz idő felépíteni. Tény, hogy új csapatot kell építeni, de játékosállományban erősödünk. Nagy lehetőségek rejlenek az új csapatban, amely hosszú távon képviselheti Egert a sportág elitjében. Jövőre már nem kell új igazolásokban gondolkodni, hiszen a meglévők fejlődnek, tapasztaltabbak, jobbak lesznek. Nézzük csak meg az Újpestet, megannyi fiatallal milyen remek eredményeket értek el. Tiba Panna 17 évesen már stabil felnőtt válogatott kerettag. Mi is ezt az utat szeretnénk járni – zárta szavait Szécsi Zoltán.