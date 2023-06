Az idei előszezonban talán kicsit többen vették célba Montenegrót a nyaraláshoz mint általában, szerencsés időpontban rendezték ugyanis a Montenegró–Magyarország Európa-bajnoki selejtezőt. Igaz, a vendégeknek biztosított jegyek percek alatt elfogytak, az interneten kellett sorban állni az ötszáz tikettért, de mint kiderült, aki a kilencvenedik volt, annak már nem jutott. A hatvanadik még kapott belőlük. Ennek ellenére sokan döntöttek úgy, hogy jegy nélkül is elutaznak és majd vásárolnak a hazai szektorokba, hiszen a montenegrói válogatott mérkőzéseire rendszerint nem telik meg a 11 ezer fős stadion, sőt, arra is lehetett számítani, hogy a kétezer főnyi szektorbezárás dacára is marad majd jegy.

Sokan a meccset gondolták a nyaralás fénypontjának, akik így tettek, azok nem jártak jól, hiszen végig esős időt fogtak ki, ráadásul a hetük i betűjére a meccs színvonala tette föl a pontot. De ne vágjunk a dolgok elébe. Jegyhez jutni nem volt könnyű, mi például úgy gondoltuk, majd pénteken a stadionnál megkérünk néhány embert, hogy némi fizetség fejében vásároljanak nekünk a hazaiaknak szánt 12 eurós jegyekből. Meg is szólítottunk pár embert volt, aki ódzkodott, más segítőkész volt, és kiderítette, nem is a stadionnál árulják a jegyeket (ahol egyébként a Buducnost szurkolói boltja és jegyirodája, valamint sportszövetségek székhelye, kereskedelmi és szolgáltató egységek is voltak), hanem onnan jóval távolabb, a sportcsarnoknál. Itt viszont közel sem volt annyi ember, csak néhányan lézengtek, de jelentkeztek nepperek is. Hét főnyi csapatunknak végül a kedves, segítőkész idegen vásárolt egy jegyet, illetve a jegyvásárlásokat felügyelő biztonsági őr vásárolt jegyeket, összesen hármat, hiszen mindegyikhez kellettek személyi adatok és igazolvány is. Így még ötöt kellett szereznünk. Két gimnazista korú srác három jegyet kínált, először még ötven euróért, aztán negyvenért, az egyik egy gyenge pillanatában 35-öt mondott, így azt megvettük, majd a másik két negyvenes is gazdára talált. A srácok aztán még fölajánlották, hogy van még egy ismerősük, így meglett a hiányzó darab is. A következő probléma, a bejutás távolinak tűnt, nem tudtuk, kérnek-e például személyi igazolványt, nézik-e a jegyeken szereplő neveket, így például rögtön fény derült volna arra, hogy Jelena, Petra, illetve Irina 90-120 kilós férfiak. De egyébként is ki mindenkinek magánügye, minek tartja magát, ezen aztán továbbléptünk.

A podgoricai szombati városnézési tervet végül elvetettük, volt olyan, aki közülünk tette már tiszteletét a montenegrói fővárosban mérkőzés kapcsán és akkor kőzápor, illetve viperás támadás is történt, így a terv a következő lett, a gyülekezési pontra megyünk és megpróbálunk bejutni a vendégszektorba, ha itt nem sikerül bejutni, marad az, hogy némán besétálunk jegyeinkkel a stadionba a hazai bejáratokon. Ha az sem jön össze, akkor buktuk a pénzt, de megnézzük a meccset egy kocsmában a környéken. Emellett pedig kipipáljuk a napi jócselekedetet azzal, hogy néhány fiatalnak adtunk egy kis zsebpénzt, amitől szebb lesz a nyara. Bíztunk azonban abban, hogy a hazai szövetség nem csak zsebre teszi majd magyar drukkerek pénzét, hanem egy szektorba gyűjti majd a magyarokat.

Szombaton négy óra tájban nagyjából ezerötszáz főnyi magyar szurkoló gyűlt össze a mérkőzés előtti találkozási ponton, majd vonult a stadionhoz. Az eleje többet énekelve, szurkolva, füstölve, a hátulja inkább némán ballagott. A rendőrség egyébként lezárta a környéket, rendesek voltak, ők is fotózták a vonulást, saját részre is, nem csak hivatalból, illetve több magyar szurkoló velük is fotózkodott, egy-kettő közülük igen népszerű volt a magyar hölgyek körében. A fényképezkedésre volt bőven idő, mert mire az utolsó magyar szurkoló is átlépett az első ellenőrző ponton, már csak fél óra volt hátra a mérkőzésig. Az első rendezőkön túljutni egyszerű volt, tízes csoportokat engedtek át, de akinek nem volt jegye, már itt izgult. Volt ugyanis, aki nem tudott hazai szektorba sem jegyet szerezni, mások még neppertől vettek ötven euróért bilétát. Később kiderült, a közeli kocsmában valaki a fölös jegyét ingyen is odaadta annak, akinek nem volt. Hogy a podgoricai vendéglátósok, meg közlekedők mit szóltak a lezáráshoz, nem tudni, de valószínűleg nem örültek, forgalma ugyanis csak egy-két kocsmának volt, egyik ismerős pedig az egyik üzlet egyelne vásárlója volt, két söre mellé kapott ingyen chipset is. Kiderült, nyugodtan hozhatott volna több sört, mert a stadionban nem lehetett kapni, viszont a pohárba töltöttet beengedték.

De vissza a második ellenőrzési ponthoz, ahol már megnézték a jegyeket is, és akinek a hazaiba volt, azt balra irányították, akinek a vendégbe, azt jobbra. Akinek nem volt, nos, azok is balra mehettek, hogy a férfiak hogyan, az rejtély (volt, aki lefényképezett jegyet mutatott a mobilján), de a nőket kis tétovázás után egy kolléga nyomására (diszkréten felhívta a figyelmét, hova nézzen) intette tovább a jegyvizsgáló bácsi. A „balra el”t- kapó magyarok végül kaptak külön szektorokat, nekik még egy szűk bejáraton kellett fölmenniük a ruházat átvizsgálása után. Itt egy kis színes epizód: egyik szurkolótársunk ugyanis magához vett egy fáklyát, amit valaki nem mert bevinni, ő viszont igen. Az átvizsgáláskor nem volt baj, csak amikor ellépett a biztonsági őrtől, akkor esett ki a nadrágjából az eszköz. Gyorsan fölvette és ment is tovább

Forgókapu, vonalkód leolvasóval (hiszen a jegyen az volt az azonosító), nos, az sehol nem volt. És ugye itt derült ki az, hogy minden nagy kapu mellett van egy kis kapu. Az előbb említett, mosdómentes tortúrával gazdagított sorbanállásnál ugyanis sokkal jobban jártak azok, akik az elmúlt egy órájukat sörözéssel töltötték valamely vendéglátóipari egységben, és észrevették, hogy a bejáratnál van egy megnyitott kordon és nem mentek körbe. Vagy beálltak a hazai sorba, ahol csak személyi igazolványt kellett mutatni, jegyet nem is kértek, így ők egyből a kiskapuhoz jöhettek.Sőt, mesélték, valakitől csak annyit kérdeztek, Orbán Viktor? A válasz: Orbán Viktor. És mehetett. Szerintük egyébként jó volt a szervezés.

Végül a magyarok majdnem egy helyre kerültek, leszámítva a VIP szektort és a tiszteletjegyeseket a főtribünön, egy kisebb csapat a szemközti kis lelátóról jött föl a kapu mögé. A meccs kezdésére már minden magyar a lelátókon volt.

A mérkőzés maga nem volt túl jó, nem hozta lázba a magyar drukkereket, így a hangulat sem volt a legjobb, legalábbis arra felé, ahol én álltam, csak néhányan énekeltük végig a mérkőzést, a többiek csak egyszer-egyszer kapcsolódtak be a biztatásba. Úgy tűnt, nem mozgatnak meg minden követ a győzelemért a magyar válogatott tagjai, a támadó szekció tagjai sokszor arra törekedtek, hogy csak ne náluk legyen a labda. Nem is sikerült sok helyzetet kialakítani, ellenben Dibusznak és a védelemnek állnia kellett a sarat, az ő teljesítményüknek köszönhetően gól nélkül ért véget a mérkőzés, az ezerötszáz magyar és hatezerötszáz montenegrói sem volt elégedett, bár azt mindenki megbecsülte, hogy legalább nem kapott ki a csapata.

A mérkőzés után volt egy kis fütyülés a vendég szurkolói irányába, de az egyszerre kiengedett drukkerek közt atrocitás nem történt, igaz, a rendőrök néhány száz méteren keresztül el is szeparálták őket egymástól a stadionhoz vezető utcánál.

Akiknek ezzel ért véget a nyaralásuk, azok kicsit keserű szájízzel vehették nyakukba a közel ezer kilométere utat hazafelé vasárnap, pláne, hogy a nap is kisütött. Míg akinek most kezdődött a szabadság, azoknak akár kellemes emlékként kerülhet be a mérkőzés az életükbe, amelyen ugyan nem nyert a magyar válogatott, de egy jó kis utazás, tengerparti üdülés és hegyi kirándulások színes képei mellett az a másfél óra egy kicsit ugyan szürkébb folt lesz, de a körítés és a pontszerzés kellemes színt ad neki.