A D3-as kategóriát, a D csoportot és az abszolút értékelést is megnyerte Wirtmann Ferenc és Kerekes József a HUMDA Országos Historic Rallybajnokság negyedik futamán, az East Rallyn. Ennek ellenére korántsem volt sima versenyük, hiszen a Ford Escort Mk II-es bal első féke többször is megtréfálta őket - adta hírül a Rallyfans.hu.

"Az East Rally előtt cseréltük ki a kuplungot és egy egész napot töltöttünk a fékhiba kiküszöbölésével – mesélte a portálnak Wirtmann. – A kuplung tökéletesen működött, de a fék nem javult meg. Főleg nagy tempónál kapott be a bal első kerék, ami ilyenkor blokkol, de tovább kell nyomni a fékpedált, hogy a többi kerékre is megérkezzen a fékerő.

Többször is előfordult, hogy kérdezték a többiek, te láttad azt a nyolcvan méteres féktávot? Mondtam, hogy én nem, de szerintem tudom ki volt – nevet Wirtmann.

– Lassúbb tempónál nem olyan zavaró, de amikor 170-ről kezdesz fékezni, akkor egy pillanat alatt beránt balra. Ezért nagyon óvatos voltam, a negyven méteres féktávból is inkább nyolcvanat csináltam. Ezt leszámítva minden rendben volt az East Rallyn. Ahogy vártam, nagyon jó versenyt rendeztek, minden másodpercre pontosan működött. Nagyon tetszettek a szalmabála lassítók. Több előnyük is volt: messziről lehetett látni őket, mindneki megtisztelte és ha neki is ment valaki, akkor sem mozdult el.

A Mecsek Rallyhoz hasonlóan most is embertelen meleg volt, de erre már évek óta megvan a módszerünk. Ezt annyival egészítetem ki, hogy volt nálam sebészeti hűtőzacskó, amit csak el kell törni és lehűl. Ilyet vittem magammal a gyorsaságikra. Próbáltuk az egész versenyt úgy szervezni, hogy ne kelljen sokszor ki-, beszállni a kocsiból, mert az is csak az energiát viszi el.

Az eredménnyel természetesen elégedett vagyok. Kalapács Zsolt az Opel Kadett-tal nagyon jól ment, végig közel volt hozzánk. Elég lett volna egy kis hiba és máris előttünk van.

A következő bajnoki futam a Győr Rally lesz szeptemberben, addig mindenképpen próbálunk javítani az Escort fékén" - írta a Rallyfans.hu.

Szendrei Péter és Szendrei Endre is megosztott egy videót a YouTube-on, amelyet Szarvaskőn készítettek.

Ahogyan arról korábban portálunkon beszámoltunk, szombaton délután a 4,13 kilométeres Egerszalók–Eger szuperspeciállal vette kezdetét a HRC East Rally, a HUMDA Országos Rali Bajnokság negyedik futama, ahol a Rally2-es, a Rally3-as és a Historic kategória mezőnye mérette meg magát.