– Meglepte a DVTK megkeresése vagy ez egy folyamat része, és most jött el az alkalom, hogy a Diósgyőr kötelékén belül maradva lépjen egyet fentebb/előre?

– Természetesen meglepett, de egy ilyen lehetőség visszautasíthatatlan az én szemszögemből – felelte Sóskúti Balázs. – Igazából ez a történet néhány héttel ezelőtt indult, amikor az Eger SE utánpótlás szakmai igazgatója, Györök Tamás felhívott a lehetőséggel kapcsolatban. Nagyon örültem az ajánlatnak, és lényegében már akkor döntöttem. A DVTK részéről Simon Miklós szakmai igazgató szavai csak megerősítést adtak az elhatározáshoz, így nem sokat gondolkoztam, másnap autóba is ültem, hogy személyesen egyeztessünk.

– Ózdról indulva milyen pályát befutva tér vissza Borsodba?

– Az edzősködés legelső lépcsőit a Testnevelési Egyetem által elvárt szakmai gyakorlatokon ismerhettem meg, mint segédedző a Vasas és az Újpest kisszekciós csapatainál. A szokásos kezdetet is imádtam: voltam Pion pakoló, labdacipelő, bemelegítésmegtartó kis segéd. Sokat tanultam azonban ez időszak alatt is. Az egyetem elvégzése után hazatértem Ózdra, ahol a 2009-es és a 2010-es korosztállyal dolgozhattam két évig vezetőedzőként. Minden szempontból hihetetlen élményt nyújtott az az időszak is. Azt követően kerültem Egerbe. A mai napig nagyon köszönöm azoknak az embereknek, akik anno segítettek, hogy az ESE-nél edzősködhessek. Az Egerben eltöltött időszak alatt vezetőedzői pozíciót töltöttem be két évig a 2008-asoknál, egy évet pedig a 2009-eseknél. Rövid ideig voltam U9-es és U11-es lány vezetőedző is.

– Mit kínált a DVTK: életpályamodellt, fejlődési lehetőséget?

– Az U14-es és az U15-ös korosztályt egyben kezeljük majd a szakmai igazgató elvárásai szerint. Tesszük ezt azért, hogy a gyerekek fejlődése érdekében a két csapat stábjának tagjaival hónapról hónapra még jobb eredményt érjünk el.

Sóskúti Balázs pályafutása más irányt vett

Forrás: Eger SE/Tiszlavicz Luca

– UEFA B licences edzői végzettséggel rendelkező szakemberként milyen célokat fogalmazott meg önmagával szemben? Hová szeretne eljutni, legyen szó akár utánpótlás-nevelésről, akár a felnőttfutballról?

– Szakmai fejlődést egyértelműen ad az egyesület, ugyanúgy, ahogy az Egerben is történt. A DVTK Labdarúgó Sportakadémián több olyan területre is lesz rálátásom, ami még Egerben nem adatott meg. Leginkább ezek ösztönöznek engem. Több tapasztalatszerzésre nyílik esély és több ember gondolkodását ismerhetem meg, amiből tanulhatok. Ez a két tényező már önmagában elég kell hogy legyen, ha fejlődni szeretnék. És egyértelműen ez a célom, ami most megadatott, azaz elit akadémián dolgozhatok. Hosszabb távon a folyamatos tanulás és tapasztalatszerzés után a felnőtt futballban való edzősködést tűztem ki magam elé.

– A DVTK részéről milyen elvárásokat támasztanak?

– Rendszerben gondolkodó, tudatos, higgadt és megfelelő minőségű munkavégzés az elvárás. Ezt szeretem és tartom hozzá magam, ahogy csak tudom.

– Ez egyben futballistaként a búcsút is jelenti az Eger SE II. csapatától?

– Sajnos igen. Imádtam focizni ebben a brigádban, ahogy minden csapatomnál szerettem futballozni, ahol akadtak célok. Egerben sem volt másképpen, de csak egy évig tudtam maradni. Eddig is nehezen volt logisztikázható az edzősködés és a felnőttfoci, de ezzel a lehetőséggel ez megoldódott. Szeretnék minden erőmmel az új feladatomra koncentrálni. Mindenkinek köszönöm a segítségét és a tanítását az eltelt évek alatt, aki jóvoltából most szintet tudtam lépni.