– Régi vágyam teljesülhet azzal, ha bemutatkozom az NB I.-ben – jelentette ki a PLER-Budapest csapatától érkező Boros Balázs. – Először 2020-ban a Veszprémi KKFT-Felsőörs, majd 2022-ban a Budai Farkasok, míg idén a PLER-Budapest csapatával jutottunk fel az élvonalba, de a magasabb osztályban most először mutatkozhatok be. Rendkívül motiváltan érkezem, szeretnék meghatározó tagja lenni a csapatnak.

A 23 éves játékos ezen felül még két nagyon erős érvet hozott fel az egri szerepvállalás mellett.

– Tóth Edmond személyében olyan edző kezei alatt dolgozhatok, aki korábban jobbátlövőként futott be fantasztikus pályafutást, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat tanulhatok majd tőle – folytatta a szintén balkezes Boros Balázs. – Tapasztalt, felkészült szakember, nagyon várom már a közös munkát. És még valami. A mai napig élénken él az emlékezetemben az a májusi egri mérkőzés, amikor még a PLER játékosaként futottam ki az egri csarnokba. Varázslatos atmoszférába csöppentem, bizton állíthatom, hogy azoknak a csapatoknak, akik ellenfélként érkeznek Egerbe a szurkolói nyomással is meg kell küzdeni. Fantasztikusak az egri drukkerek, a telt házas Kemény Ferenc Sportcsarnok az NB I.-ben is hatalmas segítséget nyújthat majd a csapatnak. Örülök, hogy csatlakozhatom az egri kézilabdás közösséghez. Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy a csapattal kiharcoljuk a bennmaradást.