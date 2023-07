– A döntőben fantasztikus egyéni teljesítmények jellemezték a csapatot; az egész a szívről szólt, nem pedig a tudásról – kezdte értékelését Szécsi Zoltán. – Pedig volt egy enyhe bírói nyomás is rajtunk, akadak udvariatlan ítéletek. Például Fekete Gergőnél nem kaptunk meg egy jogos ötméterest, ám utána egyből a görögöknek ítéltek egy alibi-büntetőt. Viszont úgy gondolom, így sokkal jobb érzés nyerni – tette hozzá az olimpiai bajnok legenda, aki elmondta azt is, hogy baráti társaságban nézte a találkozót.

Mint kapus a kapusról, Szécsi Zoltán a szétlövésnél négy büntetőt is hárító Vogel Somát is méltatta.

– Egészen elképesztő, amit a végén nyújtott, főleg azért, mert hat-kilenc kilométer/órával gyorsultak a lövések a büntetőpárbajban. Az átlövésgólokat sokan furcsállhatták meccs közben, de tudni kell, hogy iszonyatos sebességgel érnek el a kapuig a labdák. Egy hat méterről eleresztett kapáslövés a játékos kezétől a hálóig 0.3 szekundum alatt ér oda, ez pedig egészen extrém adat. Amit pedig Soma az ötösöknél művelt a tornán, olyan szerintem soha nem volt és nem is lesz. Tizenháromból hetet kivédett, ez ötvenszázalék feletti teljesítmény – részletezte.

A pólólegenda úgy értékelt, a tornára minden összeállt a magyar válogatottnál, rengeteg jó egyéni teljesítményt lehetne kiemelni, és a fontos pillanatokban Fortuna sem véletlenül szegődött a mieink mellé.

– Mindenki a helyére került a csapatban. Gondolok itt Német Tonira, aki az elmúlt négy-öt évben iszonyatosan sokat dolgozott, és az egész vb-n remek teljesítményt nyújtott. De mondhatnám a 2000 után született játékosokat is, akikhez bátran mert nyúlni a szövetségi kapitány. Vámos Marci a lehető legjobbkor lendült bele, Zalánki Gergő teljesítménye mellett nem lehet elmenni szó nélkül, és Manhercz Krisztiánnak sem véletlenül volt szerencséje a meccs végén – mondta.

Szécsi Zoltán 2003-ban Barcelonában maga is vb-győztes csapat tagja volt, mindemellett három olimpiai bajnoki címet is ünnepelhetett, az utolsót 2008-ban Pekingben. Mint mondta, most minden adott ahhoz, hogy a 2024-es párizsi ötkarikás játékokon újra csúcsra érjen a válogatott.

– Azt nem tudom, hogy a következő két világversenyt, azaz az Európa-bajnokságot és a világbajnokságot stratégiailag hogy használja majd fel a válogatott, de a párizsi olimpiára mindenképpen aranyérmet vizionálok – bizakodott.