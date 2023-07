– Magasan jegyzett ellenféllel szemben tarthattunk erőfelmérőt, ami jól szolgálta a felkészülésünket – vont mérleget a találkozót követően csapatunk edzője, Tóth Edmond. – Mindkét együttes kemény munkából állt bele a mérkőzésbe, ennek ellenére sok olyan megoldást láthattunk, ami biztató a jövőre nézve. Az új játékosok jól mutatkoztak be, van mire építeni a folytatásban.

Az első negyedórában fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd a vendégek egy 4–0-s sorozattal 11–7-re megléptek a hazaiaktól. A hátralévő negyven percben állandósult a 3–4 gólos különbség, a hajrában már igazi adok-kapoknak lehettek szemtanúi a nézők. Egri részről az algériai válogatott beálló, Abdeldjalil Zennadi egyelőre a lelátóról követte figyelemmel az eseményeket.

Az edzőként Jano Pál vezette eperjesieknél pályára lépett az exgri beálló, Kovács Márk is, valamint a korábbi legendás balszélső Radoslav Antl fia, Marco és Alexander Radcsenko fia, Danil is.

Az első nyári felkészülési mérkőzésen:

QHB-EGER–HT TATRAN PRESOV (szlovák) 27–31 (13–16)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 200 néző. V.: Bíró Á., Kiss O.

EGER: Ágoston – Lezák 1, Nastaj 1, Kiss G., Bajus, Tóvizi 2, Tóth K. 2. Csere: Marczika (kapus), Maracskó 1, Boros 4, Kavin 4, Juhász P., Döme, Silva 5, Száva 3.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 6 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/1, ill. 5/3.

A nyári felkészülési mérkőzések

Július 28., péntek, 17.00: QHB-Eger–Tatran Presov (szlovák) 27–31

Augusztus 2., szerda: HK Kosice (szlovák)–QHB-Eger

Augusztus 4., péntek: Tatran Presov (szlovák)–QHB-Eger

Augusztus 9., szerda: HE-DO B. Braun Gyöngyös–QHB-Eger

Augusztus 11., péntek, 17.00: QHB-Eger–HK Kosice

Augusztus 16. szerda, 17.00: QHB-Eger–HE-DO B. Braun Gyöngyös

Augusztus 25. péntek: CYEB-Budakalász–QHB-Eger