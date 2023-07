1983-ban a Forma-1-es cirkusz „igazgatója”, Bernie Ecclestone Moszkvában folytatott tárgyalásokat egy nagydíj megrendezéséről, de ezek kudarcba fulladtak. Ekkor beszélte rá a magyar származású, Brazíliában élő üzletember, Rohonyi Tamás, hogy keressen Magyarországon tárgyalópartnereket. Az egyeztetések ugyan évekig tartottak, de 1986 nyarára elkészült a Hungaroring, mely augusztus 10-én adott otthont az első Magyar Nagydíjnak. A verseny azóta folyamatosan szerepel a Forma-1 világbajnokság naptárában, ennek köszönhetően Magyarország a megrendezett futamok számát tekintve épphogy kiszorul a top 10-ből.

A hétvégén sorra kerülő, 38. Magyar Nagydíjra már hónapokkal ezelőtt elfogytak a jegyek, a pénteki, ill. szombati edzésnapokra azonban még korlátozott számban lehet álló- vagy ülőhelyre szóló belépőt vásárolni.

Az idei év újdonsága a High speed teszt, melynek során a pályára kilátogatók megtekinthetik a Safety car és az orvosi autó nagy sebességű körözését. Ezt követően pedig bebocsátást nyerhetnek a boxutcába, ahol megtekinthetik a kerékcserét gyakorló csapatokat és a szerencsésebbek autogramokat is kaphatnak a versenyzőktől. A csütörtökön, 14 órától kezdődő eseményre a háromnapos bérlettel rendelkezők vásárolhatnak jegyet a Hungaroring pénztárainál.

Ahogy az korábban megszokott, a Forma-2 és Forma-3 mezőnyét is láthatja a közönség, sőt egyéves szünet után visszatér a Porsche Szuperkupa is. A Forma-1 időmérő edzésére szombaton, a tavalyi évben bevezetett gyakorlatnak megfelelően 16 órától kerül sor, a 38. Magyar Nagydíj vasárnap, 15 órakor startol.

A menetrend

Július 21. péntek

07:30 Kapunyitás

09:55 Forma-3 szabadedzés

11:05 Forma-2 szabadedzés

13:30 Forma-1 1. szabadedzés

15:05 Forma-3 időmérő

16:00 Forma-2 időmérő

17:00 Forma-1 2. szabadedzés

18:35 Porsche Supercup szabadedzés

Július 22. szombat

07:30 Kapunyitás

09:50 Forma-3 sprint verseny

11:20 Porsche 1 Supercup időmérő

12:30 Forma-1 3. szabadedzés

14:15 Forma-2 sprint verseny

16:00 Forma-1 időmérő

Július 23. vasárnap

07:30 Kapunyitás

08:25 Forma-3 verseny

10:05 Forma-2 verseny

12:00 Porsche Supercup verseny

12:50 Forma-1 versenyzői paradé

15:00 Forma-1 Magyar Nagydíj