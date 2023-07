A Fukuokában zajló vizes világbajnokságon nem csak a játékosok között találni egrieket, hanem a medence szélén is. Kovács Cs. Tamás több mérkőzésen is részt vett mint játékvezető, és az 5. helyért zajló, Olaszország-Franciaország férfi vízilabda meccsen is ő fújt.