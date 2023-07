Az egylet elnöke, Csiba Attila a fentiek kapcsán az alábbi levelet juttatta el portálunknak, amelyet változatás nélkül közlünk.

„Az egyesület képviseletében 31 év után, a 2023. június 29-én hozott képviselőtestületi határozatot követően, kellett meghoznom ezt a döntést. A nevezett időpontban ugyanis az egyesületünk által kért anyagi támogatást Gyöngyös város képviseltestülete nagy többséggel elutasította, emiatt a műkőképesség további fenntartása nem biztosított. Külön meg kell említenem Ferenczy Tamás képviselő úr, egyben sportbizottsági elnök, hosszú évek óta hangoztatott „Minek egy városban két futballklub?” véleményét, aminek most döntő szerepe lehetett, mivel a sportbizottság – egyedül a véleményező bizottságok közül – nem javasolta a pozitív döntést. Persze ettől a testület dönthetett volna másképpen is. Nem tette.

Az Energia SC költségvetése, mióta 2017-ben visszajutott a felnőttcsapat a megyei I. osztályba, három forrásból áll össze. A legnagyobb részt a tao-bevétel jelenti 40–45 százalékos részesedéssel. Az önkormányzati támogatás 30–33 százalék, a saját és a szponzori bevétel 22–30 százalékot tesz ki.

Mint látható, több lábon álltunk, de önkormányzati támogatás nélkül nem tudunk működni. A 2023-as városi költségvetés elfogadásakor – valószínűleg a város bizonytalannak tűnő anyagi helyzete miatt – jelentősen csökkent a részünkre nyújtott támogatás, de bíztunk benne, hogy a rendeződő viszonyok után ezt most visszakaphatjuk. Sajnos az egyesület szervezeti felépítése, valamint a több szakágból adódó specialitások miatt minden mindennel, illetve mindenkivel összefügg.

Lesz-e, aki használja? Forrás: Lénárt Márton

Egy edző több szakág különböző korosztályait, esetleg felnőttcsapatot is irányított, és ez a felmenő rendszer miatt nagyon hasznos volt. A bevételkiesés következtében pont ezt az eddig előnyös felállást nem tudjuk kezelni. De mi is történik most ebben a helyzetben? Gyöngyös és a vármegye „szegényebb” lesz egy sportegyesülettel, amelynek azért – valljuk be – akadt néhány jó éve és sikere. Ezek a következők:

Háromszoros magyar strandfoci bajnok BL-szereplésekkel; az első és egyetlen strandfoci Magyar Kupa-győztes csapat; sokszoros bajnok és dobogós futsal utánpótlás csapatok; NB II.-es futsalcsapat; Téli-kupagyőztes felnőtt nagypályás csapat, amely idén másodszor került fel a Magyar Kupa főtáblájára. Ne felejtsük a jelenlegi bajnok U19-es csapatot, a 3. helyezett U16-os gárdát és a valóban számtalan up-bajnoki helyezést az elmúlt években.

Mint ahogy – egyáltalán nem mellékesen – szólni kell a 2022/2023-as bajnoki évben versenyengedéllyel rendelkező 161 utánpótlás és felnőtt játékosunkról, akik most vagy folytatják valahol, vagy nem. Természetesen sem jogalapon, sem lehetőségem nincs és nem volt vitatni a testület döntését, részben, mert – mint kiderült a közvetítésből – elfelejtettek meghívni az ülésre... Sajnos nem tartózkodtam Gyöngyösön, hogy be tudjak szaladni, másrészt a város pénzéről a képviselőtestület tagjai döntenek, ők pedig így határoztak.

1992. április 24-én írtam alá az Energia SC-t alapító alapszabályt, mint elnök, és most, 31 év után, 2023. június 30-án nekem kellett meghoznom ezt a számomra is nehéz, de a körülmények kikényszerítette döntést.

Ez alatt a három évtized alatt volt sok siker és fájó kudarc is. Végignézve a számtalan kupán és érmen, úgy érzem, sokszor erőn felül is teljesítettünk. Most már tényleg csak egy működő futballegyesület van Gyöngyösön” – zárul Csiba Attila levele.