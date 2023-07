Az Energia SC Gyöngyös a város kiemelkedő sportegyesülete, a többszörös magyar bajnok strandlabdarúgói korábban a Bajnokok Ligájában öregbítették Gyöngyös hírnevét, de valamikori elsőosztályú futsalcsapata és nagypályás labdarúgócsapata is számos kitűnő eredményt ért el az elmúlt 31 évben. A sok szép siker azonban a múlté, a klub labdarúgócsapata a megyei I. osztályban kieső helyen végzett, futsalosai pedig a legalacsonyabb szintű bajnokság felsőházának sereghajtói. Utánpótlásmunkájukra való tekintettel azonban az önkormányzat az elmúlt években végig kitartott a klub támogatása mellett, amely 2022-ben 10 millió forint, 2023-ban a brutálisan meglóduló energiaárak és a rekordinfláció miatt alacsonyabb összegű, 7,5 millió forintos önkormányzat támogatásban részesült.

Az önkormányzat forintra azonos összeget ítélt meg mindkét megyei I. osztályban versenyző egyesület számára, a város másik labdarúgóklubja, a Gyöngyösi Atlétikai Klub azonban a megyei I. osztály bajnokaként, az osztályozó megnyerésével feljutott az NB III.-ba, és a magasabb osztályban való szerepléssel járó többletköltségeket elismerve a képviselő-testület egy héttel ezelőtt 15 millió forintos plusztámogatást szavazott meg az egyesületnek. Ezt megneszelve az Energia elnöke is plusztámogatási kérelemmel fordult a grémiumhoz, amelyben az idei évre újabb 4 millió forintos támogatást kért a következő célokra: „szakmai stáb: 800 000 forint, játékosok (futball-futsal): 1 400 000 forint, működés (felnőtt): 1 800 000 forint.”

Utánpótlásra tehát egy fillért sem kívántak fordítani a négymillió forintos plusztámogatásból, azt kizárólag a szakmai stáb és a felnőtt labdarúgók fizetésére költötték volna. Elnök úr egyetlen szóval sem utalt rá, hogy plusztámogatás nélkül veszélybe kerülne a klub jövője, ráadásul a támogatás második félévre járó részletét, 3 millió forintot még nem is utalta át az önkormányzat az egyesületnek. A testület többsége úgy ítélte meg, hogy nem áll fenn olyan körülmény – például magasabb osztályban való szereplés – amely pótlólagos támogatást indokolna a felnőtt labdarúgók részére, a pluszjuttatás odaítélését nem támogatta.

Mindezek után a sajtóban az önkormányzatot tenni felelőssé a klub és vele együtt az utánpótlás megszűnéséért, valamint a labdarúgók szélnek eresztéséért, álságos és finoman szólva sem őszinte dolog. Elnök úr 161 labdarúgóról ír, a megyei szövetség adatai szerint 142 regisztrált versenyzővel rendelkeznek, de ennek vélhetően csak jóval kisebb hányada játszott rendszeresen. Csiba Attilának köszönettel tartozunk az elmúlt három évtizedben végzett munkájáért, de jól tudjuk, hogy a lemondással és a klub megszüntetésével már nem először fenyegetőzik. Úgy tudjuk, több labdarúgó már a levele megírása előtt elhagyta a klubot, elnök úr döntése tehát már régóta érlelődhetett, most pedig jó alkalmat láthatott arra, hogy annak ódiumát az önkormányzat nyakába varrja.

A kását azonban nem eszik ennyire forrón. Az önkormányzat a klub számos tao-forrásból finanszírozott beruházásához nyújtott önerőt, ezek között van, amelyiknek a fenntartási időszaka még nem járt le, az egyesület megszüntetése tehát már csak ezért is teljesen ésszerűtlen lenne, de ami ennél sokkal fontosabb: a gyerekek versenyeztetéséről igenis gondoskodnia kell, hiszen ehhez tao-forrás is rendelkezésére áll, és az önkormányzati támogatás második féléves részlete is esedékes még. Határozottan kérjük elnök urat, ne hagyja cserben a fiatalokat, akik számítanak a klubra. Az Energia SC felnőtt csapatainak működését lehet szüneteltetni, de a klubnak kötelessége gondoskodnia a rá bízott gyerekek sportolási lehetőségéről, ezzel tartozik a szülők, a város és a támogatást nyújtó önkormányzat felé is – és az ehhez szükséges forrás is rendelkezésre áll.

Az önkormányzat természetesen nem fordul el sem a klubtól, sem sportolóitól, a város kész segítő kezet nyújtani az egyesületnek. Javasoljuk, hogy az önkormányzat, a GYAK és az Energia közösen keresse meg azt a megoldást, amely leginkább szolgálja a fiatalok érdekeit.

Azonban bármennyire is nehezen emészti meg elnök úr, az egyik megoldás a két klub, a GYAK és az Energia részleges vagy teljes összeolvadása lehet, ami mellett számos financiális és szervezési érvet lehet felsorakoztatni. Bármilyen megoldás körvonalazódik is, egy biztos: arról az önkormányzat nem dönthet, hiszen az egyesület önálló jogi személy, amely felelősséggel tartozik működéséért, köztük a gazdálkodásáért is.

Tájékoztatásunk hitelességéhez mellékeljük Csiba Attila, az Energia SC elnöke önkormányzathoz írt leveleit – írja a gyongyos.hu.”

A dokumentum ezen a linken tekinthető meg.