A gárda év közben teremproblémákkal is küzdött, sokszor szerepelt idegenben, ráadásul hiány volt játékvezetőből is. A fiatalok közül sokan kaptak lehetőséget a felnőttek között.

Juhászné Tóth Mária vezetőedző novemberben vette át a felnőtt csapatot. Szerinte az U20-as csapatból öten stabil játékosokká váltak a felnőttben.

Az utánpótlásban már sokkal eredményesebbek voltak. Több mint száz versenyengedéllyel rendelkező röplabdázója van az EVSI-nek, idén az U13-tól az U20-as korosztályig nyolc csapatot versenyeztettek. Az U13-as fiúk a másodosztály országos ötödik helyét szerezték meg, a lányok a harmadosztályban lettek aranyérmesek. Az U15-ös korosztályban az egyik egri csapat feljutott a másodosztályba, míg a másik negyedik helyen zárt a régiós bajnokságban. Az U17-es pontvadászatban a harmadosztály hatodik helyét, illetve a negyedik vonal második helyét szerezték meg az egriek. Az U20-as harmadosztályú bajnokságban aranyérmet akasztottak az egri lányok nyakába.

Az utánpótláshoz sokan csatlakoztak az elmúlt szezonban, szeretnének több csapatot indítani, a jó helyezést elért együtteseket magasabb osztályba nevezik.

Juhász Dóra az U17-ben, az U20-ban és a felnőtt csapatban is szerepelhetett. Mint mondta, az U20-as csapat nagyon összeszedett volt, együtt tudtak működni, s megnyerték a döntőt is. A felnőttben már tavaly is játszott, idén kezdő játékos lett, sokat fejlődött. Szerinte a következő évben még jobbak lesznek, az U20-szal bíznak a még jobb szereplésben, a másodosztályba jutásban.

Vannak, akik idén kezdték a röplabdát. Török Boglárka is közéjük tartozik, ő több sportágat is kipróbált már, mielőtt egy barátnője hívására elment röplabda edzésre. Mint mondta, eleinte nem volt csapatjátékos, de már beilleszkedett a gárdába. Heti öt edzésen vett részt, edzője szerint sokat fejlődött. Az U13-as csapattal sok mérkőzést megnyertek, de az U15-tel is sok szép eredményt értek el.