Idény közben nyolc kizárás történt

Az előző évi küzdelemsorozatban három olyan vármegye akadt, amelyben 16 csapat kezdte el az idényt és annyi is fejezte be. Legtöbb példát a 15 együttest számláló mezőnyökre találni, miközben Békésben csak kilencen szerepeltek, Tolnában pedig mindössze nyolcan. Több mint jelzésértékű, hogy nyolc vármegyében a bajnoki idény közben történt létszámcsökkenés, valamennyi esetben egy-egy klubot zártak, ki elsősorban a visszalépés bejelentését követően. A vármegyék 2022/2023-as mezőnyei így alakultak, avagy ennyi gárda fejezte be az idényt: 16 csapat (3): Budapest, Hajdú-Bihar, Vas. 15 csapat (9): Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém. 14 csapat (2): Bács-Kiskun, Baranya. 13 csapat (2): Heves, Zala. 12 csapat (2): Csongrád-Csanád, Komárom-Esztergom, 9 csapat (1): Békés. 8 csapat (1): Tolna.