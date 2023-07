Kollárt Pétert és a játékoskeret tagjait FK Csíkszereda elnöke, Szondy Zoltán mutatta be a sajtó képviselőinek. A bajnoki felkészülés második hetében járó felnőtt női csapatról így vélekedett a korábban a Vasasnál, az Eger SE-nél és az FC Hatvannál is tevékenykedett tréner.

– Nagyon jól edzenek a lányok, szerencsére jó kedvvel álltak bele a munkába és nagy terveket szövögetünk erre az évre – közölte a klub honlapján Kollár Péter. – Mindenképpen szeretnénk előrelépni a tavalyi szezonhoz képest. Igyekszünk a támadó-futball meghonosítására és reménykedünk benne, hogy minél több győzelmet sikerül aratni.

A tréner újságírói kérdésre hozzátette: a női labdarúgás Romániában is nagy fejlődésen esett át és felnőtteknél komoly szakmai munka folyik a kluboknál.

– Utánpótlás-szinten érzek még némi lemaradást. Van két-három kiemelt műhely, oda is szeretnénk felzárkózni – fogalmazott.

A célkitűzésekkel kapcsolatosan Kollár Péter elmondta, a play-offba mindenképpen szeretnének bekerülni a csapattal.

– Ha kellő önbizalmat tudunk szerezni, és jól sikerül a felkészülés, az első háromba bekerülhetünk. Lesznek ki-ki mérkőzések, a sorsoláson is múlik majd a szereplésünk. A többiek is erősödtek, de nekünk is vannak kitűnő góllövőink. Jó csapatjátékkal biztos vagyok benne, hogy tudunk sikereket elérni – osztotta meg a vezetőedző.

Magyarországra jönnek A jövő héten Felcsúton edzőtáboroznak a szeredaiak, akikre három felkészülési mérkőzés vár.

Augusztus 2., szerda, 17.00: Puskás Akadémia–FK Csíkszereda (Felcsúton)

Augusztus 3., csütörtök, 17.00: Fehérvár FC–FK Csíkszereda (Székesfehérvár)

Augusztus 5., szombat, 18.00: Budaörs–FK Csíkszereda (Budaörs)