– Meglepően gyorsan megtaláltuk a közös hangot. Dávid tíz évvel fiatalabb nálam és nagyon motivált a sikerre. Az elmúlt években előfordult, hogy egy kicsit bealudtam és csak végig akartam menni a versenyen, de neki köszönhetően ezt most egyáltalán nem érzem magamon – mondta Strider Zoltán.

A felsőtárkányi Szabó Attila hű maradt a márkához és a hátsókerékhajtáshoz, ám új autóval száll a küzdelmekbe.

– A közelmúltban vásároltunk egy BMW 1M-et, de sebességváltó nélkül – számolt be Busman. – A hiányzó alkatrész nemrég érkezett meg hozzá Hollandiából és azt építettük be az autóba. A motor 415 lóerős, de vissza van butítva 363-ra, hogy lehessen vele normálisan közlekedni. Még sohasem mentünk az autóval, ezért tesztelési szándékkal neveztünk be az East Rallyra.

A teszt kategóriában induló Szabó Attila, Apkó András párost a T05-ös rajtszámmal láthatják a nézők az East Rallyn, Busman a folytatásban szeretne még több, kisebb idei versenyen is rajthoz állni.

A Rally3 mezőnyében a hétvégén mutatkozik be Bárdos Krisztián, aki annak ellenére, hogy nem autószerelő, hanem villamosmérnök, barátai segítségével szabadidejében saját kezűleg faragott versenyautót utcai Skoda Felíciájából.