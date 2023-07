Májusban derült ki, hogy a versenyzők kívánságára a HUMDA Országos Rali Bajnokság júliusi fordulójának Eger és környéke ad otthont, a versenyt pedig a Begala Tamás irányította Tomee Transped Kft rendezi. A HRC East Rally névre keresztelt Eger-rali az elmúlt évhez hasonlóan a Rally2, a Rally3 és a Historic bajnokság fordulója lesz, azaz a Rally1 nem látogat el a vármegyeszékhelyre.

Indulókban és látványban azonban így sem lesz hiány. A három bajnokság és a tesztkategória mezőnye ugyanis összesen több, mint száz autót számlál, a rajt- és a célceremónia pedig többéves szünet után visszatér a Dobó térre.

A párosok a rajtdobogón ezúttal nem csak a versennyel kapcsolatos várakozásaikról számolhatnak be, hanem az első tapasztalatokról is, ugyanis a HRC East Rally szombaton, 17 órától az Eger–Egerszalók szuperspeciállal kezdődik. A 4,13 kilométeres gyorsasági szakaszt követően a versenyzők fél hattól gördülnek be a Dobó térre. A három lassítóval tűzdelt egerszalóki szakaszon tavaly fordított irányban versenyzett a mezőny, a legjobb időt teljesítő Zsebe Gábor, Mohácsi László páros pedig mintegy 140 kilométer/órás átlagsebességgel száguldott végig. A rendkívül gyors pályán a Rally2 és a Historic kezd, a Rally3-asok fél héttől rajtolnak ugyanitt.