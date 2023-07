A négyeseknél is nagy verseny folyt a pályán, s csak ketten nem hibáztak bóját, Boyd Exell és Papp János, a sokszoros világbajnok ausztrál volt a leggyorsabb, de ő is szintidőn túl ért célba. Papp mögött a harmadik helyre Juhász Péter futott be. Az összetettet Boyd Exell nyerte Chester Weber és ifj. Jiri Nesvacil előtt, a legjobb magyar, Dobrovitz József negyedik lett. A szilvásváradi színekben hajtók közül Váczi István a hatodik, ifj. Galbács Ferenc a kilencedik helyen végzett összesítésben, akadályhajtásban előbbi 12., utóbbi versenyző 6. lett.

Az összetett végeredménye:

Négyesfogat 3*

1. Boyd Exell 145,62 pont

2. Chester Weber 166,75 pont

3. Jiri Nesvacil jr. 193,48 pont

...

6. Váczi István 216,28 pont

...

9. ifj. Galbács Ferenc 225,53 pont

Kettesfogat 3*

1. ifj. Dobrovitz József 158,04 pont

2. ifj. Fekete György 166,38 pont

3. Kákonyi Norbert 168,95 pont

..

24. Penzer László 202,36

Dani Marcell baleset miatt a maratonhajtáson kiesett

Egyesfogat 3*

1. Martin Störzer (első fogatával) 157,39 pont

2. Martin Störzer (második fogatával) 162,91 pont

3. Kun Andrea 171,46 pont

Kettesfogat 2*

1. Vörös Zorán 153,61 pont

2. Császár Ákos 189,92 pont

3. Papp Zsolt Károly 231,16 pont

Egyesfogat 2*

1. Drahanovszki Vilmos 163,17 pont

2. Ann-Kathrin Drumm 181,46 pont

3. Moldován András 181,78 pont

CAN-A kettesfogat

1. Horvát Róbert 230,99 pont